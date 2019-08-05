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Возможную дату президентских выборов назвали в Беларуси

Редактор:  
Гульмира Байзакова
5 Августа 2019, 09:30
Возможную дату президентских выборов назвали в Беларуси

МИНСК. БЕЛТА-КАЗИНФОРМ – Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина в программе «Контуры» на телеканале ОНТ назвала возможную дату выборов Президента Республики Беларусь - 30 августа 2020 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на belta.by.

Говоря об оптимальном времени проведения выборов главы государства, председатель ЦИК отметила, что это ранняя весна.

«Но у нас только выборы пройдут в ноябре, а в декабре мы только сформируем парламент, - констатировала она. - Поэтому через три месяца - это значит надо сразу назначать президентские выборы. А для чего мы тогда переносили эти?».

«Думаю, что президентская кампания, скорее всего, пройдет в тот срок, который определен Конституцией. Последнее возможное воскресенье - 30 августа 2020 года. Думаю, что это с большой вероятностью и есть дата выборов Президента Республики Беларусь», - сказала Лидия Ермошина.

По ее словам, с одной стороны еще будет лето, но с другой - 30 августа - это время, когда большинство граждан возвращаются из отпусков, по крайней мере люди, у которых есть дети, съезжаются студенты. Поэтому в основном население в большей части будет находиться в месте своей регистрации.

«Но это пока только предположение», - заметила председатель Центризбиркома.

Как сообщалось, в Послании белорусскому народу и Национальному собранию глава государства Александр Лукашенко заявил, что в 2019 году в Беларуси состоятся выборы в Палату представителей и Совет Республики. Президентские выборы в Беларуси, как и планировалось, пройдут в 2020 году.

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