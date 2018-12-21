Возможную аварию на жд путях предотвратил осмотрщик вагонов в Костанае
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На станции Кушмурун осмотрщик вагонов Костанайского эксплуатационного вагонного депо Сергей Потибенко в свою рабочую смену выявил дефект грузового вагона - трещину боковой рамы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «КТЖ-Грузовые перевозки».
Трещина боковой рамы вагона представляет собой угрозу безопасности движения, может вызвать серьезные последствия.
Железнодорожник С. Потибенко трудится в отрасли более 30 лет и отмечает, что его работа напрямую связана с обеспечением безопасности движения поездов.
«При осмотре мы особое внимание обращаем на «галопирование» тележки, дребезжание рычажной передачи. Оцениваем состояние рессорного комплекта, поверхности катания колесных пар и на многое другое. С опытом приходит особый навык. Мы можем на звук определить техническое «здоровье» вагона», - говорит С. Потибенко.
Боковая рама с выявленной трещиной изготовлена на Кременчугском сталелитейном заводе в 2013 году. Собственник вагона - ПАО «Трансфин-М».
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