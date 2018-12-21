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Возможную аварию на жд путях предотвратил осмотрщик вагонов в Костанае

21 Декабря 2018 16:21 728
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Возможную аварию на жд путях предотвратил осмотрщик вагонов в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На станции Кушмурун осмотрщик вагонов Костанайского эксплуатационного вагонного депо Сергей Потибенко в свою рабочую смену выявил дефект грузового вагона -  трещину боковой рамы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «КТЖ-Грузовые перевозки». 

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Трещина боковой рамы вагона представляет собой угрозу безопасности движения, может вызвать серьезные последствия. 

Железнодорожник С. Потибенко трудится в отрасли более 30 лет и отмечает, что его работа напрямую связана с обеспечением безопасности движения поездов.

«При осмотре мы особое внимание обращаем на «галопирование» тележки, дребезжание рычажной передачи. Оцениваем состояние рессорного комплекта, поверхности катания колесных пар и на многое другое.  С опытом приходит особый навык. Мы можем на звук определить техническое «здоровье» вагона», - говорит С. Потибенко.

Боковая рама с выявленной трещиной изготовлена на Кременчугском сталелитейном заводе в 2013 году.  Собственник вагона - ПАО «Трансфин-М».  

 

 

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Ключевые слова: Костанайская область, Происшествия, Транспорт,
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