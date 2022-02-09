Возможности возврата незаконно вывезенных из Казахстана денег оценил эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Возможности возврата незаконно вывезенных из Казахстана денег оценил экономический обозреватель Ануар Нуртазин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он пояснил, что офшоры – это распределительная сеть и технически вывести оттуда финансовые средства может только ограниченное число стран, которые их и создавали.

«А Казахстан оттуда ничего не получит. Есть два примера. Это Гульнара Каримова, когда Узбекистан приложил неимоверное количество усилий, но дело с места так и не сдвинулось. И Мухтар Аблязов, его офшоры пытались найти, его деньги – заморозить, можно сказать, «землю рыли» очень много людей, и ничего не вышло. Придумать механизм возврата нереализуемо в принципе, ни за месяц, ни за два, ни за три. То есть у страны нет такой весовой финансовой категории, чтобы взять и щелчком решить этот вопрос, так как сама система не для этого была придумана», - поделился он в разговоре с корреспондентом «Казинформа».

По его мнению, действенным методом в борьбе с незаконным вывозом денег за пределы Казахстана может стать полный контроль внешнеэкономической деятельности. Меры позволят избежать дальнейшего вывода средств, и начинать эту работу нужно уже сейчас.

«Это на самом деле можно сделать достаточно просто и элегантно. Нужно полное раскрытие всех конечных бенефициаров, не номиналов, а именно бенефициаров. При этом брать не такие примеры, как Узбекистан или Марокко, где жесткий валютный контроль и жесткие ограничения, а лучшие практики, и это опять-таки европейские. Когда есть соглашения о исключении взаимного налогообложения, видно, что деньги приходят, например, из РФ, мы их принимаем, видим конечного бенефициара этих денег, кто за ними стоит, видим их происхождение. Так мы можем понять, что они зарабатываются в Казахстане, платятся налоги, и можно вытащить эти деньги назад», - уточнил Ануар Нуртазин.

Если неизвестен конечный бенефициар, то эксперт считает возможным блокировать счета через внешнеэкономический банк по официальному запросу.

«Если мы не видим конечного бенефициара, мы отправляем письмо о раскрытии происхождения денег и раскрытии конечного бенефициара. Если это незаконно полученные средства, мы от них отказываемся, либо, как делают европейцы, блокируем счет. Если человек после письма направляет платежное поручение на вывод средств, то этот вывод мы просто-напросто блокируем в банковской системе», - добавил А. Нуртазин.

Также он предложил введение заградительного налогового тарифа на вывод средств.

«Если человек в действительности не хочет раскрываться, мы можем ввести запретительный налоговый тариф, скажем, 50%. Таким образом мы его экономически стимулируем либо раскрыться, либо создавать компанию в Казахстане на казахстанских условиях», - пояснил экономический обозреватель.

При этом он подчеркнул, что ни одна из предложенных мер не будет эффективной, если в стране не будет работать система судов.

Напомним, вчера, 8 февраля, Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству в двухмесячный срок предоставить предложения по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств.