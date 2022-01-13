Возможности укрепления тенге и снижения инфляции прокомментировал экономист

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский экономист Галымжан Айтказин прокомментировал поручения Президента Касым-Жомарта Токаева по укреплению тенге и снижению инфляции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, Глава государства поставил одной из приоритетных задач для Правительства - обеспечение стабильности курса национальной валюты. Без этого невозможны устойчивый экономический рост, повышение благосостояния граждан и доверие со стороны инвесторов.

«Я абсолютно согласен с данным тезисом Президента. Вместе с тем, я хотел бы от себя добавить, что слова Президента необходимо правильно интерпретировать», - поделился генеральный директор AERC Beta LLP, автор Telegram-канала Tengenomika.

По его мнению, под снижением инфляции и укреплением курса тенге не подразумевается банальное и постоянное регулирование цен на всю корзину ИПЦ (Индекс потребительских цен) или прямая фиксация курса тенге.

«По моему личному убеждению, такая экономическая политика в долгосрочной перспективе обречена на провал ввиду накопления дисбалансов, нарушения рыночных принципов ценообразования, и отсутствия здоровой конкуренции. Здесь скорее идёт речь о содействии со стороны Правительства денежно-кредитной политике монетарного регулятора в части реализации структурных реформ в экономике Казахстана, как снижение импортозависимости, усложнения и диверсификации экспорта, повышение занятости, сокращения социального неравенства, демонополизация, повышение конкуренции на рынках и борьба с теневой экономикой», - считает Г. Айтказин.

Именно подобного рода набор действий, как добавил экономист, в среднесрочной перспективе способен и обеспечить крепкий равновесный курс тенге, и стабильно низкий уровень инфляции.