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Возможности отечественных производителей проанализирует Международный центр развития нефтегазового машиностроения

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
23 Ноября 2021, 11:25
Возможности отечественных производителей проанализирует Международный центр развития нефтегазового машиностроения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев рассказал о работе Международного центра развития нефтегазового машиностроения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следующей инициативой по развитию местного содержания является созданный в этом году Международный центр развития нефтегазового машиностроения. Основная цель работы центра – локализация производства товаров для нефтегазовой отрасли РК, в частности путем открытия новых производств, а также расширения возможностей существующих отечественных товаропроизводителей». – напомнил Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

По его словам, по рекомендации операторов (в связи с высокой потребностью) центр сосредоточился на анализе и локализации трех товарных групп: з апорная арматура (клапаны); электротехническое оборудование; КИП и А (контрольно-измерительные приборы и автоматика).

«Остальные товарные группы будут рекомендованы центром после анализа полных данных по потребностям и анализа соответствующих возможностей отечественных производителей», - заключил министр.

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