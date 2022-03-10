Возможности качественной дородовой диагностики появились в селах Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Впервые в Казахстане медики Жамбылской области внедрили методику ультразвуковых исследований будущих матерей, жительниц сельских регионов, объединив полученные данные в единую информационную сеть в режиме реального времени, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что в Жамбылской области в годы Независимости младенческая и материнская смертность снизилась в 3 – 4 раза, меньше стало социально значимых заболеваний. В практику медицинских учреждений внедрены международные стандарты и рекомендации Всемирной организации здравоохранения – перинатальные технологии, критерии живорождения по международному стандарту, совместное пребывание матери и ребенка, партнерские роды, пренатальный скрининг во время беременности и другие.

Открылись два перинатальных центра с возможностью выхаживания новорожденных с массой при рождении 500 граммов и более. Введен в эксплуатацию областной реабилитационный центр «Материнство и детство».

О новшествах пренатального скрининга в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал руководитель областного управления здравоохранения Асет Калиев.

- Асет Аскерович! В нашей области имеет место отрадный в плане роста демографии факт - жамбылские женщины стали больше рожать. Что делается для того, чтобы вынашивание и рождение ребенка не омрачалось проблемами?

- Жамбылская область один из немногих регионов Казахстана с численностью сельского населения свыше 60 процентов. И при этом действительно - показатели рождаемости ежегодно растут. Например, в прошлом 2021 году число родов составило 28 564, а это больше на 854 аналогичного периода 2020 года. На сегодняшний день у нас на учете по беременности состоят 13 134 женщины. И, заметьте, сейчас идет только первый квартал года.

Известно, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 2022-й Годом ребенка, призвав к конкретным мерам с целью защиты детства. На расширенном заседании коллегии Министерства здравоохранения на 2022 год поставлены задачи создания на областных уровнях отделений защиты плода. Это делается для раннего выявления патологий у ребенка в период внутриутробного развития, для усовершенствования функции пренатальной ультразвуковой диагностики.

Большая проблема сегодня - первичная инвалидность. В первую очередь, думаем о том, как повысить качество жизни и снизить инвалидность. Конечно, прежде всего, надо развивать профилактическую медицину, солидарную ответственность граждан за свое здоровье. Второй немаловажный момент – это минимизировать детскую инвалидность, рождение детей с отклонениями. У нас есть все условия для пренатального биохимического скрининга. От качества проведения УЗИ-скрининга зависит, насколько достоверно будут выявлены патологии.

Местные органы исполнительной власти уделяют значительное внимание улучшению социальной сферы в сельских регионах области. В век развития современных технологий востребованность ультразвуковой диагностики непрерывно растет. Результативность диагностики зависит от многих факторов, но основные – это качество, технические характеристики аппарата ультразвукового исследования и профессиональная подготовка специалиста.

Благодаря пониманию и помощи акима области Бердибека Машбековича Сапарбаева, в 2021 году арсенал аппаратов ультразвукового исследования экспертного класса в Жамбылской области был расширен на 6 единиц. Четыре аппарата установлено в Меркенской, Таласской, Кордайской и Жуалынской центральных районных больницах. Два аппарата - в областном перинатальном центре в Таразе.

- Что собой представляют эти аппараты?

- Ультразвуковые аппараты VOLUSON S10 с принадлежностями (производство Южная Корея) экспертного класса с высоким качеством диагностики, в том числе на ранних стадиях развития патологии. В итоге точная диагностика приводит к своевременной тактике лечения, с возможностью контроля процесса лечения, внедрения инновационных технологий, решения самых сложных клинических ситуаций.

Такие аппараты УЗИ-диагностики мы устанавливаем в районах области, что позволяет обеспечить доступность диагностики, теперь беременным женщинам не надо ехать в областной центр, чтобы провести обследование. И, что очень важно – появилась возможность своевременного выявления патологии и получение высокого качества обследования сельских жителей.

Ведь беременным женщинам требуется особое внимание для выявления патологии плода и своевременного лечения.

- Расскажите, пожалуйста, подробнее о пренатальном скрининге…

- Пренатальное (дородовое) обследование направлено на предупреждение и раннее выявление врожденной и наследственной патологии у плода. Пренатальный ультразвуковой скрининг показан всем беременным в скрининговые сроки, установленные Министерством здравоохранения Казахстана и по показаниям лечащего врача акушера-гинеколога.

Пренатальный скрининг дает возможность определить на разных сроках беременности ряд отклонений в развитии плода. Это врожденные пороки различных систем и органов, генетические, наследственные заболевания и отклонения, состояние матери. А следующий шаг при выявлении патологии - необходимость предпринять срочные меры по устранению проблемы.

Ультразвуковая диагностика необходима для организации корректирующего лечения и благоприятного исхода текущей беременности.

- Жительницы каких районов могут воспользоваться подобным скринингом?

- Приобретенные аппараты установлены в четырех районных центральных районных больницах для обеспечения пренатального скрининга у беременных женщин, проживающих в сельской местности. При этом прикреплены близлежащие районы. Так, аппаратом, установленным в Меркенской центральной районной больнице, могут воспользоваться как жительницы Меркенского района, так и Рыскуловского. Аппарат в Кордайской ЦРБ будет обслуживать беременных женщин Кордайского, и Шуского, Мойымкумского районов. В Таласской ЦРБ будут принимать жительниц как Таласского района, так и Сарысуского. Получается, что вместе с аппаратом, установленным еще и в Жуалынской центральной районной больнице, можно принять жительниц восьми из десяти районов Жамбылской области.

В планах – постепенное обеспечение всех районов области УЗИ-аппаратами, обучение специалистов. В этом году запланирован закуп аппарата УЗИ-диагностики для обеспечения жителей Шуского района. Установка в каждом регионе УЗИ экспертного класса затруднена не только по ограниченным финансовым возможностям, но и в связи с отсутствием специалистов-экспертов УЗИ.

Прикрепление по регионам беременных женщин для прохождения пренатального скрининга приобрело особую значимость во время распространения коронавирусной инфекции. Ведь в это время дополнительные риски заражения при направлении в областной центр для проведения дообследования для будущих мамочек нежелательны.

- Что происходит после того как будущие мамочки пройдут этот скрининг?

- Здесь положительным моментом стала имеющаяся у этих приобретенных аппаратов возможность объединения ультразвуковых систем по районам области в единую информационную сеть. После прохождения скрининга изображение передается для контроля качества диагностики в реальном времени на уровень специалистов областного перинатального центра. Тем самым значительно сокращается время принятия решения при проведении онлайн-консилиумов.

В 2021 году проведено 61 440 ультразвуковых исследований против 57 361 в 2020 году. При этом выявлено 244 случая врожденных пороков развития, прервано 105 беременностей.

Замечу, что в структуре младенческой смертности врожденные пороки развития занимают второе место, составляя 22 процента против 22,7 процента аналогичного периода 2020 года.

Оснащение аппаратами экспертного класса для ультразвуковой диагностики, слаженность работы врачей акушеров-гинекологов и специалиста ультразвуковой диагностики позволяет своевременно и качественно выявить патологию, решить исход беременности, найти взаимопонимание с пациентом.

Жамбылская область впервые в Казахстане внедрила вторую контрольную читку в областном перинатальном центре с помощью объединения в единую информационную сеть в режиме реального времени данных ультразвуковых исследований для сельских регионов. Это одна из значимых конкретных мер по охране материнства и детства, реализованных при поддержке акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева.

В нашей области сделаны первые шаги по реализации конкретных поручений с целью защиты детства, поставленных Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а также задач Министерства здравоохранения РК. Результатом этого станет улучшение качества диагностики, снижение младенческой смертности и инвалидизации детского населения. В дальнейшем в Жамбылской области продолжится работа для достижения поставленных целей по охране материнства и детства, внедрения новых современных технологий.

- Спасибо за беседу!