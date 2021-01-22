Возможности использования пенсионных накоплений для приобретения жилья озвучили в «Отбасы банке»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова перечислила возможности использования пенсионных накоплений для приобретения жилья, при этом не используя ипотеку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из всех видов целевого использования я бы хотела отметить, что при достаточности пенсионных накоплений Вы сможете сделать полный расчет, то есть не используя ипотеку как инструмент улучшения жилищных условий. Здесь есть пять возможностей. Во-первых, можете по договорам купли-продажи приобрести жилье как и на первичном, так и на вторичном рынке, как в городской местности, так и в сельской. Нет никакой привязки к прописке, к месту вашей регистрации, к месту вашего приобретения», - пояснила в ходе онлайн-брифинга в СЦК Ляззат Ибрагимова.

Она отметила, что в рамках договора приватизации есть остаточные договоры, где есть определенная сумма, которую необходимо внести, чтобы вступить в полную собственность. Также эти деньги может зачислить со спецсчета на указанный счет.

«По договорам рассрочки. Тоже было много жилищных программ, когда, допустим, работодатель работнику давал рассрочку в жилье, либо сами строительные компании предоставляли рассрочку в жилье. Здесь необходимо отметить, что Ваш платеж должен быть обязательно последним. То есть это должен быть полный расчет по таким договорам. Я объясню проще: если у Вас сумма договора 20 млн тенге, и уже выплатили 12 млн, то 8 млн - Ваш последний платеж. Если у Вас сейчас только 4 млн тенге, и Вы хотите потом еще оставить, то в пункте указано четко, что это должен быть полный последний расчет», - пояснила Л. Ибрагимова.

Она также рассказала, как осуществляется договор обмена.

«Здесь очень удобная норма для молодых семей, которые могут 1, 2-комнатные имеющиеся квартиры поменять на квартиру большей площади и сумму единовременных пенсионных выплат использовать как сумму, которую доплачиваете тому лицу, с кем обмениваетесь», - отмечает глава «Отбасы банка».

«По договорам долевого участия, где есть гарантия Фонда гарантирования жилищного строительства. Достаточно популярный инструмент сейчас это КИК. Тоже очень много вкладчиков, которые используют этот инструмент», - продолжила спикер.

Пункт, который чаще всего интересует население - это индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) или строительство на территории личного подсобного хозяйства (ЛПХ).

«Здесь нужно отметить, обычно у нас по городским территориям указывается цель использования ИЖС в пригородах и сельской местности, иногда указывается ЛПХ. Так как законодательство Казахстана разрешает в условиях ЛПХ делать строительство жилищ, то также эта норма была включена», - проинформировала спикер.

По словам Л. Ибрагимовой, в правилах включена норма по исламскому финансированию.

«Сейчас несколько банков, в том числе «Al Hilal», который занимается исламским финансированием, очень активно этим инструментом заинтересованы. Надеемся, что в Казахстане, наконец, появится исламская ипотека в полноценном виде», - отмечает председатель банка.

Напомним, что 23 января 2021 года АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» - уполномоченный оператор по целевому использованию единовременных пенсионных выплат из Единого накопительного пенсионного фонда на цели улучшения жилищных условий и оплаты лечения - запускает онлайн-платформу для принятия заявок на использование пенсионных накоплений. Председатель правления АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова сообщила, как будет называться сайт для принятия заявок на использование пенсионных накоплений.

Ранее в Казахстане утвердили Правила единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий.

Отметим, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана отметил, что в 2021 году 700 тысяч вкладчиков ЕНПФ смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечения или для передачи в управление финансовым компаниям.

2 января 2021 года Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста».