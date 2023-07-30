Возможности экспорта казахстанской продукции в Словению обсудили в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Возможности экспорта казахстанской продукции в Словению обсудили на онлайн-встрече в рамках заседания отраслевого Совета индустрии с участием представителей Совета агропромышленного комплекса РПП «Атамекен», передает корреспондент МИА «Казинформ».



Представители словенской программы EcoSynergy System отметили, что на сегодня в европейских странах имеется большая заинтересованность в продовольственных товарах — консервированной продукции, соках, фруктовых концентратах, ягодах, рисе, муке, масле, меде. Однако сотрудничество должно заключаться в рамках экосистемы, что предполагает применение комплектующих либо упаковки из переработанного сырья. Это снижает пагубное воздействие на природу, а также помогает минимизировать себестоимость продукции.

В качестве возможного варианта взаимодействия было предложено предоставление заказчиком собственной упаковки, прошедшей стадию вторичной переработки, для казахстанской продукции, которая будет поставляться в Европу.

Также было отмечено, что в европейских странах имеется большой спрос на ягоды и фрукты. Однако в данном случае необходимо применять процесс дегидрации, чтобы продукция не потеряла качество в ходе транспортировки.

«Вместе с тем, учитывая возможности презентованного словенской компанией варианта сотрудничества, необходимо рассмотреть также возможности поставок в части непродовольственных товаров казахстанского производства. Например, биг-бэгов, текстильной продукции и прочего. Кроме того, учитывая определенные сложности в части логистики и проведения взаиморасчетов, необходима поддержка казахстанских институтов развития», — предложила заместитель председателя отраслевого Совета индустрии Надежда Шабаева.

Член отраслевого Совета АПК Тимур Шаймагамбетов отметил заинтересованность актюбинских производителей муки в сотрудничестве.

На встречу также были приглашены представители АО «Экспортная страховая компания KazakhExport и АО «Центр развития торговой политики Qaztrade.

Региональный менеджер KazakhExport по Актюбинской области Тимур Бралинов подчеркнул, что с их стороны возможно оказание поддержки казахстанским экспортерам в части страхования сделок, которые могут применяться в качестве гарантии.

А главный менеджер департамента развития проектов Qaztrade Тамерлан Усенов предложил производителям воспользоваться мерой поддержки по возмещению затрат по продвижению на внешние рынки.

По итогам встречи представителями EcoSynergy System было предложено актюбинским производителям в случае заинтересованности направить свои предложения. От EcoSynergy System будет предоставлен индивидуальный ответ с предлагаемым вариантом сотрудничества.