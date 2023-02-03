Возможности Цифровой карты семьи презентованы членам Правительства РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На выездном совещании в АО «Центр развития трудовых ресурсов» под руководством заместителя Премьер-Министра РК Алтая Кульгинова были обсуждены возможности «Цифровой карты семьи», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК .

В мероприятии приняли участие руководители центральных государственных органов и их заместители.

В ходе совещания министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова проинформировала о запуске Цифровой карты семьи в рабочем режиме с 1 января текущего года, согласно поручению Главы государства. В ней представлены 80 критериев для оценки уровня благосостояния семей, по которым определяется, кому из граждан какие меры требуются.

Кроме того, она поделилась опытом пилотного запуска Цифровой карты семьи, которая была запущена с 1 сентября 2022 года. Всего за период апробации было направлено 77 тысяч SMS-сообщений для получения согласия на оказание государственных услуг в проактивном формате, и назначено порядка 30 тысяч выплат.

«Кропотливая работа была проведена на всех уровнях: от центральных госорганов до каждого района, села. Госорганы и акимы на местах могут не только четко определить, кому, когда и какую помощь необходимо оказать, но и имеют возможность принять меры по предупреждению социальных рисков», – сообщила глава Минтруда.

Участники совещания обсудили статистические показатели и данные, выявленные в ходе пилотного запуска ЦКС, а также договорились о проведении совместной работы.

«Необходимо продолжить процесс по синхронизированию работы центральных государственных и местных исполнительных органов в части своевременной актуализации сведений. Цифровая карта семьи должна стать действенным инструментом упреждения рисков, оперативного реагирования и принятия мер», - резюмировал Алтай Кульгинов.

Фото: gov.kz