Возможностей создать собственную информационную или контентную линию становится больше – Аскар Умаров

20 Декабря 2022, 13:45

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Когда возникает большой поток информации СМИ становится больше. Об этом заявил директор Службы центральных коммуникаций при Президенте РК Аскар Умаров, выступая на первом Центрально-Азиатском медиафоруме, стартовавшем в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Когда возникает большой поток информации СМИ становится больше. Возможностей создать собственную информационную или контентную линию становится больше. Сейчас не нужно содержать целую редакцию. Можно для себя избрать какую-то определенную нишу и работать только в этой нише. Соответственно потоки информации все более увеличиваются. Если в начале 90-ых пользователь получал в день максимум 20-30 сообщений, то сегодня он может получить две-три тысячи сообщений. Соответственно, он начинает в них путаться, и где-то начинают проходить фейки, но рано или поздно это приводит к тому, что потребитель информации начинает выбирать. Соответственно появляются такие моменты, как медиа-грамотность, информационная гигиена», - сказал Аскар Умаров.

Спикер отметил, что на сегодня в Казахстане и в других странах на уровне вузов, а кое-где и на уровне средних учебных учреждений вводится предмет медиаграмотности.

«И аудитория начинает тонко чувствовать – чем больше поток информации, тем больше появляется недостоверной информации – аудитория начинает на это реагировать. Период пандемии показал, что с фейками нужно бороться. Если до этого говорили – как мы будем бороться с фейками и недостоверной информацией, то период пандемии показал, что с фейками бороться надо и бороться не только с их опровержением, а бороться именно в экспертной части», - подчеркнул Аскар Умаров.