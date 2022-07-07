7 Июля 2022 14:52

Возможность замены ЕНТ на письменные экзамены прокомментировали в Центре тестирования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор Национального Центра тестирования Руслан Емелбаев прокомментировал возможность замены ЕНТ на письменные экзамены, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Депутаты Мажилиса предложили вместо ЕНТ использовать в качестве альтернативы письменные экзамены для поступления в вуз. Думали ли в центре о подобной замене?», - так прозвучал вопрос журналистов на брифинге в СЦК.

В ответ Р. Емелбаев напомнил, что Единое национальное тестирование было впервые введено в 2004 году.

«Тогда были поставлены большие цели. Надо отметить, что было создано много условий для поступления сельских детей в вуз. Конечно, мы не можем сказать, что это идеальная форма экзамена на данный момент. Но среди существующих видов экзаменов наиболее эффективным является ЕНТ. Главная цель нашего центра – честное проведение экзаменов. Академическая честность - одна из самых актуальных проблем в обществе на сегодняшний день. В 2019 году было изъято 128 тыс. запрещенных предметов, в этом году их количество снизилось в 400 раз. Я думаю, что этот результат говорит о прозрачности», - ответил он.

По словам спикера, в этом году большое внимание уделялось качеству вопросов.

«По результатам ЕНТ наиболее критичным и спорным предметом была история Казахстана. Современные вопросы адаптированы к функциональной грамотности, а не к запоминанию. А вопрос перехода на систему письменного экзамена не входит в мою компетенцию. Наша задача – обеспечить, чтобы ЕНТ проходило прозрачно и честно, чтобы вопросы были качественными», - добавил Р. Емелбаев.

Фото: ortcom.kz