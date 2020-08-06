Возможность выбора дистанционной или смешанной формы обучения в вузах могут внедрить в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Внедрение возможности выбора дистанционной или смешанной формы обучения в сочетании с традиционным очным обучением в казахстанских вузах предусматривает Антикризисный план по развитию высшего образования, предложенный Министерством образования и науки РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу главы МОН Асхата Аймагамбетова в Facebook.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил министерству провести работу по дальнейшему расширению академической самостоятельности вузов, напомнил Асхат Аймагамбетов.

«В 2018 году был принят закон, по которому вузам была предоставлена академическая и управленческая свобода. Будучи ответственным за этот законопроект, знаю, насколько важным шагом было его принятие. Сегодня по прошествии 2-х лет мы видим необходимость работы в данном направлении. Что предлагает министерство? Антикризисный план по развитию высшего образования, который станет основой для дальнейшей модернизации системы высшего образования и повышения ее конкурентоспособности», - обозначил министр.

Для разработки плана, состоящего из трех шагов, была создана экспертная группа, которая с марта текущего года проводит обсуждение.

Одним из предложенных шагов является внедрение возможности выбора дистанционной или смешанной формы обучения в сочетании с традиционным очным обучением.

«Выбор окончательной формы остается за студентом. Предлагаемая форма обучения будет отличаться от того, что было весной, так как изначально дистанционную форму внедряли как временное решение. Конечно, эту работу необходимо будет сочетать с обучением преподавателей и обновлением образовательных программ. Для полноценной адаптации дистанционной формы обучения необходимы законодательные изменения», - резюмировал министр.

Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки РК предложило Антикризисный план по развитию высшего образования.