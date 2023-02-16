Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Возможность восстановления городского музея рассмотрят в акимате Астаны

16 Февраля 2023, 17:25
Возможность восстановления городского музея рассмотрят в акимате Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представитель столичной Ассоциации туризма Татьяна Верницкая считает необходимым пересмотреть график работы музеев в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сфере туризма есть небольшие проблемы, которые сильно мешают. К примеру, музей на ЭКСПО работает три раза в неделю, туристы приехали в понедельник-вторник, а пойти некуда. Детская комната в Национальном музее открылась, хотела в выходные повести племянников, но он работает со вторника по пятницу с 10 до 18 часов. Люди не могут сходить, а музеи простаивают», - сказала Татьяна Верницкая на встрече предпринимателей с заместителем акима Ерланом Бекмурзаевым.

Кроме того, спикер выразила мнение о необходимости восстановления музея города.

«У нас нет музея города. Раньше в Кубринском доме был музей, который был открыт еще в начале 20 века. Его закрыли. У нас нет отправной точки, откуда начинается город. Нам нужны музей города, тематические музеи, промышленные музеи», - добавила Т. Верницкая.

Представители акимата пообещали занести данные вопросы в протокол по итогам встречи и рассмотреть возможность их реализации.

Встреча прошла на площадке Палаты предпринимателей города Астаны.
Новости по теме
Госсоветник РК Ерлан Карин встретился с министром культуры России Ольгой Любимовой
Полномочия акимата в сфере градостроительного контроля усилят в Алматы
Двойные продажи в ЖК Ush Qonyr в Алматы: 141 квартира находится под арестом
Теги:
Читайте также
Центры реабилитации и адаптации инвалидов модернизируют в Таразе
Книгу Мухтара Ауэзова на татарском языке представили в Казани
Экс-замакима Караганды Жаксылыку Шалабекову вынесли новый приговор
Госсоветник РК Ерлан Карин встретился с министром культуры России Ольгой Любимовой
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 марта
Акима Актау оштрафовали за неисполнение решения суда
Двойные продажи в ЖК Ush Qonyr в Алматы: 141 квартира находится под арестом
Бесплатным будет проезд в автобусах 19 марта в Астане
Новости партнеров
Популярное
1 В Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
2 Увеличить зарплату сотрудникам силовых структур планируют в Казахстане
3 Цифровизация газовой отрасли: как получить техусловия, не выходя из дома
4 Более 3 миллиардов человек на планете не могут полноценно питаться
5 Сенат одобрил поправки в Налоговый кодекс

Лента новостей