Возможность вакцинации нерезидентов республики рассматривают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Кто из нерезидентов РК может пройти вакцинацию в Казахстане, рассказали в ходе круглого стола по вопросам вакцинации в столичном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня из нерезидентов РК разрешено получать вакцину аккредитованным лицам, это представители дипломатического корпуса. Вопрос общей вакцинации по нерезидентам на МВК сегодня обсуждался. Это связано и с отсутствием ИИН, так как необходимо сформировать прививочный паспорт, но вопрос решается», - отметил руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов.

Ранее сообщалось, что столица находится в числе лидеров по вакцинации.

«Одновременно я являюсь председателем рабочей группы партийной комиссии нашей партии «Nur Otan». Мы сейчас взяли под особый мониторинг наблюдение во всех регионах нашей страны. Мы регулярно получаем цифры, ситуацию мы достаточно хорошо изучили и знаем. Я хочу сказать, что наш город – столица - в числе лидеров. Видимо, сознательность горожан говорит о себе», - сказал Абай Байгенжин.