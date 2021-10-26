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    11:12, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    Возможность вакцинации кормящих мам прокомментировал Алексей Цой

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой прокомментировал возможность вакцинации кормящих матерей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы запрашиваем официальную информацию, наличие рекомендаций производителя, только после этого вносится в нашу комиссию по иммунизации и принимается определенное решение. поэтому мы запросим все данные, на чем это основано. Если производитель укажет в инструкции, что это безопасно для данной категории лиц, мы тоже у себя будем рассматривать этот вопрос», - сказал Алексей Цой в кулуарах после заседания Правительства.

    «Мы должны получить официальный ответ после нашего запроса, чтобы было подтверждение, на чем основаны данные рекомендации, и обязательно это должно быть внесено в инструкцию по применению. Только после этого может быть использовано внутри страны», - добавил министр.

    Он также высказался касательно сроков возможности рассмотрения данного вопроса.

    «Я не думаю, что это длительное время, может в течение месяца, может даже меньше», - заключил глава Минздрава.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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