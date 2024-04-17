Возможность увеличения зарплаты работникам лесного хозяйства обсудили сенаторы

Депутаты Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий встретились с представителями республиканского и региональных филиалов «Отраслевого профсоюза работников лесного хозяйства и животного мира», а также с заинтересованными госорганами, передает агентство Kazinform со ссылкой на Сенат Парламента РК.

Участники встречи обсудили вопросы повышения заработной платы и выплаты надбавок работникам лесного хозяйства.

Депутат Сената Ольга Булавкина отметила, что оплата труда работников лесного хозяйства является одной из самых низких по республике. Недавние экологические катастрофы, связанные с лесными пожарами в Костанайской области и трагедии в области Абай, показали уровень опасности, который несоразмерен с размером оплаты труда и вызвал социальную напряженность среди работников лесного хозяйства.

— Участившиеся случаи лесных пожаров, незаконная вырубка лесов, браконьерство, накопление мусора в несанкционированных местах, загрязнение окружающей среды, в результате которого уничтожаются редкие виды растений и природных ресурсов, несут колоссальный ущерб не только экономике страны, но и сказываются на самочувствии каждого жителя. Проблема вызвана недостаточной организацией профилактических противопожарных работ и несвоевременным реагированием на лесные пожары. Негативное влияние оказывают низкая материально-техническая база, несоответствующие требованиям условия труда работников лесной отрасли, низкий уровень заработной платы и социальной поддержки работников данной отрасли, а также нехватка кадров, — сказала Ольга Булавкина.

В свою очередь, представитель Комитета лесного хозяйства и животного мира отметил, что в целях решения данного вопроса, Министерством экологии совместно с отраслевым профсоюзом работников лесного хозяйства заключено Соглашение, которое предусматривает возможность увеличения заработной платы внештатных работников природоохранных организаций и административных служащих, входящих в штат, за счет экономии бюджетных средств и платных услуг.