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Возможность увеличения пропускной способности автопереходов на границе с КНР прокомментировал Алихан Смаилов

12 Декабря 2021 13:27
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Возможность увеличения пропускной способности автопереходов на границе с КНР прокомментировал Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов рассказал о ситуации с пропуском автомобильных средств на казахстанско-китайской границе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодняшний день китайской стороной по-прежнему продолжается ограничение приема транспорта на свою территорию. В этой связи через сухой порт перемещено 1600 единиц автотранспортных средств (далее – АТС), а также по состоянию на 19 ноября 2021 года в системе электронной очереди (система внедрена с 9 сентября 2020 года) забронировано 10 043 единиц АТС (физическое скопление транспорта в районе пункта пропуска отсутствует)», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, с китайской стороной проводятся переговоры на регулярной основе.

«Так, в ходе 13-го заседания Подкомитета по транспортному сотрудничеству казахстанско-китайского Комитета по сотрудничеству (от 4 ноября 2021 года) и в ходе встречи по выработке Механизма совместного предотвращения и контроля эпидемии в пунктах пропуска на казахстанско-китайской государственной границе (от 11 ноября 2021 года) достигнута договоренность об увеличении пропускной способности функционирующих автомобильных пунктов пропуска («Хоргос» до 150 АТС, «Алашанькоу» и «Бахты» до 80 АТС)», - отметил зампремьера.

«Кроме того, вопрос увеличения количества суточного пропуска автотранспортных средств через автомобильные пункты пропуска 24 ноября т.г. рассмотрен на заседании Комитета по сотрудничеству между РК и КНР», - заключил А. Смаилов.



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#Экономика   #Транспорт   #Китай  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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