Возможность снижения роста тарифов на экспортные перевозки прокомментировали в Правительстве

Премьер-министр РК Олжас Бектенов прокомментировал действующие тарифы на грузоперевозки в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

— На сегодня тарифы на услуги магистральной железнодорожной сети в экспортном, импортном и внутриреспубликанском сообщениях унифицированы, а транзитные перевозки не регулируются (устанавливаются согласно тарифной политике железных дорог государств — участников Содружества Независимых Государств на перевозку грузов в международном сообщении). При этом унифицированный тариф Республики Казахстан является самым низким по сравнению со странами Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств (с Российской Федерацией в 2,2, с Белоруссией в 1,6 и Кыргызстаном в 2,4 раза меньше), что делает ее выгодной для экспортеров и соседних стран, импортирующих сырье по низким железнодорожным тарифам, — написал Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, это привело к тому, что в 2023 году размер полученного убытка национального оператора инфраструктуры составил 329 млрд тенге, из них 172 млрд тенге от перевозок грузов горнорудного сектора.

В свою очередь, доход от транзитных перевозок (высокомаржинальных) направляется на возмещение не покрываемых унифицированным тарифом затрат (временная балансирующая плата, расходы, связанные с транзитными перевозками, капитальным ремонтом, инвестиционными программами и обслуживанием займов).

— Вместе с тем КТЖ за счет заемных средств с 2010 года реализованы проекты строительства и реконструкции новых железных дорог: Жезказган — Бейнеу, Аркалык — Шубарколь, Хоргос — Жетыген и Узень — Болашак — общей протяженностью 1870 км. Также реализуются крупные инфраструктурные проекты по строительству путей Достык — Мойынты, обводной станции города Алматы, Дарбаза — Мактаарал, Бахты — Аягоз. При этом в соответствии с требованиями действующего законодательства КТЖ применяет механизм ценовых пределов к экспортным перевозкам по родам грузов по рекомендации Государственной комиссии по модернизации экономики Республики Казахстан, — отметил Премьер.

Он также отметил, что до вынесения на Комиссию необходимо получить положительные заключения отраслевых министерств с оценкой влияния на отрасль, инфляцию и тому подобное.