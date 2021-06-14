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    13:47, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    Возможность снижения пенсионного возраста прокомментировал Серик Шапкенов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов прокомментировал возможность снижения пенсионного возраста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Такой вопрос пока не рассматривается, здесь есть и объективные моменты. С 1998 года мы перешли на накопительную систему, то есть в зависимости от того, как человек участвует в этой накопительной системе (стаж), он может получать более высокую пенсию», - напомнил Серик Шапкенов на брифинге в СЦК.

    Он объяснил, почему ведомство не рассматривает снижения пенсионного возраста.

    «Что касается снижения пенсионного возраста, люди могут не успеть накопить и пенсия будет очень маленькой. Поэтому данный вопрос не рассматривается, в то же время есть пенсионный аннуитет. Мужчины, накопив порог пенсионных накоплений до 55 лет, могут оформить для себя пенсионные аннуитеты», - заключил министр.

    Кроме того, в ведомстве также рассказали о реализации Дорожной карты занятости.

    Согласно предоставленной информации, в текущем году на реализацию ДКЗ предусмотрены 300 млрд тенге, которые будут направлены на четыре основных направления: повышение качества жизни населения, повышение доступности финансирования для МСБ, а также развитие агропромышленного комплекса и бизнеса в регионах. В рамках этих направлений будет создано 41 тысяча рабочих мест, из которых 69% будут постоянными.

    Ранее министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов озвучил прогноз по безработице на летний период в Казахстане.


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