Возможность снижения цены на ПЦР-тест рассмотрят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов сообщил, что в Казахстане могут снизить цены на ПЦР-тестирование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я думаю, что увеличение цены (на ПЦР - прим. авт.) не будет. Во-первых, я думаю, что наши граждане выберут вакцинацию. Я абсолютно в этом уверен. Сегодня темпы вакцинации как раз говорят в пользу этого. Во-вторых, средняя цена на ПЦР на уровне 7-8 тысяч тенге. Буквально недавно на МВК было предложение бизнесменов о снижении и дальше нового ПЦР-теста, который сегодня применяется в европейских странах. Они предлагают новые подходы. Как раз Министерство здравоохранения вместе с АЗРК, предпринимателями рассматривают вопрос. Поэтому, скорее всего мы будем рассматривать возможность в сторону снижения цен», - рассказал Ералы Тугжанов в ходе брифинга в СЦК.

Также заместитель Премьер-Министра, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что никакого провала информационной работы касательно вакцинации нет.

«Вы знаете, что сегодня в Казахстане в целом ситуация стабилизирована. Прирост суточный на уровне 1200 человек, думаю, что это довольно серьезные результаты. Меры, которые мы принимаем - в связи с последней ситуацией. Мы не имеем права не реагировать, тем более, когда идет явная угроза, которая имеет все признаки быть в самом Казахстане. Информационно-разъяснительная работа везде ведется. Но мы понимаем, что этого мало и вынуждены принимать дополнительные меры. Это в первую очередь направлено на защиту и обеспечение безопасности, здоровья наших граждан. Я прошу в этом плане нас правильно понять», - сказал Ералы Тугжанов.