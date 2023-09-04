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    10:52, 04 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Возможность снижения базовой ставки прокомментировал Тимур Сулейменов

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Тимур Сулейменов прокомментировал возможность снижения базовой ставки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня после пленарного заседания Сената журналисты задали Тимур Сулейменову вопрос о снижении базовой ставки.

    «Есть одна серьезная проблема: инфляция - самый опасный процесс в экономике. Поэтому стоит задача ее снижения. В частности, если в этом направлении будут созданы соответствующие условия, то снижение ставки возможно», - сказал Тимур Сулейменов в кулуарах Сената.

    Он также пообещал, что через несколько недель проведет пресс-конференцию для представителей СМИ по этой теме.

    Напомним, сегодня Сенат согласовал кандидатуру Тимуру Сулейменову на должность председателя Национального банка РК.


    Теги:
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