Возможность снижения базовой ставки прокомментировал Тимур Сулейменов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Тимур Сулейменов прокомментировал возможность снижения базовой ставки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня после пленарного заседания Сената журналисты задали Тимур Сулейменову вопрос о снижении базовой ставки.

«Есть одна серьезная проблема: инфляция - самый опасный процесс в экономике. Поэтому стоит задача ее снижения. В частности, если в этом направлении будут созданы соответствующие условия, то снижение ставки возможно», - сказал Тимур Сулейменов в кулуарах Сената.

Он также пообещал, что через несколько недель проведет пресс-конференцию для представителей СМИ по этой теме.

Напомним, сегодня Сенат согласовал кандидатуру Тимуру Сулейменову на должность председателя Национального банка РК.