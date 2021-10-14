Возможность продления программы «Шаңырак» рассмотрит Правительство

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр рассказал о планах по внесению изменений в ряд государственных программ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Изначально программа «Бақытты отбасы» была разработана в соответствии с поручением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Назарбаева Н.А., данным на XVIII съезде партии «Nur Otan» в 2019 году, и направлена на повышение доступности жилья для многодетных, неполных семей, семей с детьми с ограниченными возможностями. В соответствии с Посланием Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2021 года ведется разработка целостной жилищной программы с определением АО «Отбасы банк» ее администратором», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

В рамках данной работы планируется рассмотреть следующие вопросы:

1) по включению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Программу;

2) по продлению сроков программы «Шаңырак»;

3) по пересмотру в сторону увеличения показателя величины прожиточного минимума для участников программы «Шаңырак».

«Кроме того, на сегодня дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, могут претендовать на социальное арендное жилье из государственного жилищного фонда. Более того, для данной категорий очередников доступна льготная ипотечная программа «Шаңырақ» по ставке 5% годовых. На сегодня по программе «Шаңырақ» предоставлено более 12,4 тысяч займов для очередников МИО. В целом вопросы касательно обеспечения нуждающихся граждан жильем находятся на контроле Правительства», - заключил зампремьера.