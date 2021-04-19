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Возможность повышения зарплаты преподавателей вузов прокомментировали в Правительстве

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
19 Апреля 2021, 15:40
Возможность повышения зарплаты преподавателей вузов прокомментировали в Правительстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов прокомментировал возможность повышения зарплаты преподавателей вузов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе августовской конференции «Bilim jane Gylym» от 16 августа 2019 года Президентом Республики Казахстан было поручено детально изучить стоимость государственного образовательного гранта и пересмотреть требования и нормативы, предъявляемые к вузам в соответствии с современными реалиями», - сообщил Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, повышение стоимости государственного образовательного заказа в высшем и послевузовском образовании предусмотрено также Государственной программой развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы.

«В настоящее время организации высшего и (или) послевузовского образования предоставлено право самим распределять прибыль на оснащение лабораторной базы, развитие инфраструктуры вуза, а также рассмотрение вопроса повышения заработной платы профессорско-преподавательского состава решением Совета директоров. Таким образом, вопрос повышения заработной платы ППС относится к компетенции ОВПО», - заключил Е. Тугжанов.


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