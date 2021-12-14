Возможность повышения профессионального уровня частных судисполнителей рассмотрят в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин сообщил работе по совершенствованию деятельности частных судебных исполнителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства и уголовного законодательства» (июнь 2020 года) усилена ответственность ЧСИ путем расширения оснований приостановления, прекращения и лишения действия лицензии», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

Также, по его словам, усилен контроль уполномоченного органа и его территориальных подразделений в части осуществления периодической постлицензионной проверки ЧСИ, осуществления контроля за деятельностью оператора единой электронной торговой площадки и других.

«Кроме того, расширены полномочия региональных палат ЧСИ в части рассмотрения обращений физических и юридических лиц, внесения представлений в уполномоченный орган о приостановлении и прекращении действия лицензии ЧСИ, рассмотрения дисциплинарной ответственности ЧСИ.

При этом вопрос повышения профессионального уровня ЧСИ будет рассмотрен в рамках дальнейшей законодательной деятельности по вопросам совершенствования исполнительного производства», - заключил Премьер.