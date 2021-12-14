Возможность повышения профессионального уровня частных судисполнителей рассмотрят в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин сообщил работе по совершенствованию деятельности частных судебных исполнителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства и уголовного законодательства» (июнь 2020 года) усилена ответственность ЧСИ путем расширения оснований приостановления, прекращения и лишения действия лицензии», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.
Также, по его словам, усилен контроль уполномоченного органа и его территориальных подразделений в части осуществления периодической постлицензионной проверки ЧСИ, осуществления контроля за деятельностью оператора единой электронной торговой площадки и других.
«Кроме того, расширены полномочия региональных палат ЧСИ в части рассмотрения обращений физических и юридических лиц, внесения представлений в уполномоченный орган о приостановлении и прекращении действия лицензии ЧСИ, рассмотрения дисциплинарной ответственности ЧСИ.
При этом вопрос повышения профессионального уровня ЧСИ будет рассмотрен в рамках дальнейшей законодательной деятельности по вопросам совершенствования исполнительного производства», - заключил Премьер.
- Ответственность за вырубку лесов ужесточат в Казахстане
- Глава государства принял Премьер-министра Аскара Мамина
- Аскар Мамин провел промежуточное заседание Совета иностранных инвесторов при Президенте РК
- Что подразумевает новая регуляторная политика
- Нижний порог продажи залогового имущества могут повысить в Казахстане
- Почему «Спутник-V» нельзя использовать для ревакцинации, объяснил Алексей Цой
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана