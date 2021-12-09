Возможность повышения минимальной заработной платы прокомментировал Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-министра РК Алихан Смаилов прокомментировал возможность повышения минимальной заработной платы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас социальные расходы ежегодно растут, как вызнаете, идет рост заработных плат педагогам, медикам, гражданским служащим, государственным служащим, мы видим рост денежных доходов как в номинальном, так и в реальном выражении», - сказал Алихан Смаилов в кулуарах после заседания Правительства.

Поэтому, по его словам, такая же динамика по росту социальных выплат, увеличение бюджетных расходов на социальную сферу.

«Это у нас имеет место. Поэтому будем дальше продолжать эту политику по увеличению расходов на социальную сферу, на поддержку граждан и на рост доходов населения», - заключил А. Смаилов.



