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Возможность повышения минимальной заработной платы прокомментировал Алихан Смаилов

9 Декабря 2021 09:48
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Возможность повышения минимальной заработной платы прокомментировал Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-министра РК Алихан Смаилов прокомментировал возможность повышения минимальной заработной платы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«У нас социальные расходы ежегодно растут, как вызнаете, идет рост заработных плат педагогам, медикам, гражданским служащим, государственным служащим, мы видим рост денежных доходов как в номинальном, так и в реальном выражении», - сказал Алихан Смаилов в кулуарах после заседания Правительства.

Поэтому, по его словам, такая же динамика по росту социальных выплат, увеличение бюджетных расходов на социальную сферу.

«Это у нас имеет место. Поэтому будем дальше продолжать эту политику по увеличению расходов на социальную сферу, на поддержку граждан и на рост доходов населения», - заключил А. Смаилов.



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#Правительство РК   #Экономика  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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