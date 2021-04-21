Возможность поставлять в Казахстан американские вакцины есть - Уильям Мозер

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Возможность поставлять в Казахстан американские вакцины от коронавируса, в том числе компании Pfizer, есть. Об этом заявил посол США в Казахстане Уильям Мозер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал журналистам Уильям Мозер, он не в курсе переговоров по поводу поставки вакцин Pfizer в Казахстан.

«Я знаю, что есть возможность купить американские вакцины. И конечно, как сторонник США, я хочу, чтобы Казахстан купил наши вакцины. Потому что я думаю, что они эффективные и очень хорошие вакцины», - сказал во время брифинга Уильям Мозер.

Также он ответил на вопросы журналистов касательно того, в какие сроки могут поставить эти вакцины и могут ли поставить раньше 2022 года.

«Я думаю, что может быть это будет возможно. Но это очень технический и коммерческий вопрос. Точно я не могу сказать (…). Я думаю, достаточно вакцин у США для того, чтобы действительно охватить наших граждан», - отмечает посол.

Ранее сообщалось, что посол США в Казахстане привился американской вакциной от Moderna.







