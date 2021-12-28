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Возможность поставки «Спутник лайт» для ревакцинации прокомментировали в Минздраве

28 Декабря 2021 12:54
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Возможность поставки «Спутник лайт» для ревакцинации прокомментировали в Минздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова озвучила ход переговоров касательно поставок вакцины «Спутник лайт» для ревакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Ежедневно ведутся переговоры с поставщиками. По «Спутник лайт» предварительно переговоры проведены. Пока порядка 1 млн доз будет поставлено в 1 квартале 2022 года», - сказала Айжан Есмагамбетова в кулуарах после заседания Правительства.

По ее словам, есть предварительная договорённость о поставке в конце декабря-начале января первых 150 тысяч доз.

Сегодня, и.о. министра здравоохранения Жандос Буркитбаев рассказал об эффективности вакцин от коронавирусной инфекции.

«Эффективность вакцинации является доказанной. С начала проведения вакцинации 95% заболевших приходится на невакцинированных, 96% больных, находящихся на искусственной вентиляции легких, приходится на невакцинированных», - сказал Жандос Буркитбаев.



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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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