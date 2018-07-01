Возможность пополнения транспортных карт через интернет-банкинг рассматривается в Астана LRT

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Управляющий директор «Астана LRT» - директор департамента платежных систем Даурен Нуралиев рассказал о запланированных к внедрению способов онлайн пополнения транспортных карт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 июля мы запустили Qiwi терминалы. В городе уже имеется более 2 тысяч терминалов, где есть возможность пополнить транспортные карты. Дополнительно у нас будут возможности пополнения через наши официальные сайты Alrt.kz и transcard.kz. Сегодня сайт будет полностью обновлен. Как мы и проговаривали раньше, появится возможность оплаты через сайт Qiwi, и также рассматривается использование интернет-банкинга Kaspi.kz», - сообщил Д. Нуралиев на пресс-конференции в Астане.

Он напомнил о уже существующих способах пополнения транспортных карт.

«На сегодняшний день в рамках электронной системы оплаты проезда реализованы множество вещей, возможности пополнения в том числе. Сегодня у нас есть 6 специализированных касс и 30 автоматов. Помимо этого, по городу есть порядка 51 точки, где можно приобрести транспортные карты», - отметил спикер.

Также Д. Нуралиев рассказал о том, сколько транспортных карт уже продано к сегодняшнему дню.

«С момента запуска электронной системы оплаты проезда в конце 2016 - начале 2017 года семи льготным категориям граждан 95 тысяч и школьникам выдано более 125 тысяч карточек, не считая тех, что были сделаны повторно. С момента запуска было продано более 200 тысяч карточек. Если в мае мы продали 9 тысяч карт, в июне 30 тысяч, то за половину июля реализовано более 45-50 тысяч карточек», - сообщил представитель организации.