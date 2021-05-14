НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения официально заявляет, что информация в СМИ об отказе на заявление желающих сократить интервал между дозами, не соответствует действительности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.

В Постановлении главного санитарного врача РК указано, что по обращению граждан, в случае необходимости, есть возможность в период с 21 по 90 дней получить вакцину.

Как ранее сообщалось, Министерство здравоохранения получило официальное письмо от разработчиков вакцины академика РАН, директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что увеличение интервала между дозами не влияет на силу иммунного ответа, а в ряде случаев приводит к более высокой активности иммунитета.

В этой связи был увеличен срок вакцинации вторым компонентом «Спутника V». Согласно постановлению главного санитарного врача, интервал между двумя дозами увеличен с 21 до 45 дней, а в целом допускается вакцинация вторым компонентом «Спутника V» в течение 90 дней.

«Увеличение интервала позволит значительно ускорить иммунизацию населения ввиду того, что в настоящее время все силы медработников преимущественно направлены на охват первым компонентом вакцины. Введение первого компонента вакцины через 12-14 дней позволит обеспечить выработку антител и уже через 3 недели получить иммунитет», - отметил Министр здравоохранения Алексей Цой.

При этом в случае необходимости, граждане Казахстана могут подать заявление по месту получения первого компонента вакцины и получить второй компонент на 21 день.

Напомним, вакцинацию от КВИ проводят в два этапа: вначале компонентом I в дозе 0,5 мл, затем через 45 дней без учета дня вакцинации - компонентом II в дозе 0,5 мл; при этом в отдельных случаях на основании обращения вакцинируемого допускается проведение вакцинации компонентом II «Гам-КОВИД-Вак» в период с 21 дня до 90 дней».

В настоящее время в медицинских организациях страны имеется достаточное количество вакцины против КВИ. На сегодня остаток вакцины «Спутник V» составляет: первого компонента – около 200 тысяч доз, второго компонента – более 220 тысяч доз. Кроме того, для иммунизации населения имеется в наличии более 28 тысяч доз отечественной вакцины «QazVac» и около 350 тысяч доз вакцины «Hayat-Vax», производства ОАЭ совместно с компанией «Синофарм».

На этой неделе также ожидается поступление вакцин второго компонента в количестве 400 тысяч штук.

Стоит подчеркнуть, что поставки вакцин от коронавирусной инфекции в страну идут согласно графика и в достаточном количестве, дефицита не наблюдается.