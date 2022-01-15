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Возможность платной вакцинации Pfizer прокомментировали в Минздраве
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Когда ожидается введение платной ревакцинации препаратом Pfizer, ответила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С прошлого года мы продолжаем переговоры с производителями вакцины Comirnaty Pfizer по поводу поставки дополнительного объема вакцины для возможности доступа населения, желающего ревакицнироваться или вакцинироваться именно вакциной Pfizer на платной основе. До настоящего времени переговоры, к сожалению, не увенчались еще успехом, но они продолжаются», - заявила Айжан Есмагамбетова.
При этом она отметила, что сегодня для казахстанцев доступен ряд вакцин для вакцинации и ревакцинации: QazVac, Sputnik V, Sinopharm и Pfizer для определенной категории лиц.
«Планируется поставка «Спутника Лайт», который будет использоваться для ревакцинации. В принципе, для населения сейчас есть достаточное количество вакцин как для ревакцинации, так и для вакцинации», - отметила А. Есмагамбетова.
Ранее председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля рассказала , доступна ли сегодня вакцина Pfizer для казахстанцев.
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