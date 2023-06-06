Возможность перевода всех детсадов на государственный язык прокомментировал глава Минпросвещения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения РК Гани Бейсембаев заявил о растущем спросе на детсады с государственным языком, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня есть более 11 тысяч детских садов. Половина – государственные. Мы видим потребность и спрос в детских садах на казахском языке. На сегодня департамент дошкольного образования рассматривает возможность обучения во всех госсадах на казахском языке. Они смотрят, сколько детских садов и на каком языке», - сказал Гани Бейсембаев в кулуарах Правительства.

По его словам, перевести детсады на государственный язык не составит проблем.

«Организовать детский сад чисто на государственном языке не составит проблемы - есть и воспитатели, и спрос есть. Потребность в казахоязычных детсадах очень растет. Это естественный процесс – открытие детских садов на госязыке», - отметил министр.

Между тем, он подчеркнул, что русскоязычные детсады закрывать никто не собирается.

«Вопрос закрытия никогда не будет стоять. Мы усиливаем преподавание государственного языка», - добавил глава Минпросвещения.