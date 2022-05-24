24 Мая 2022 16:25

Возможность отмены утильсбора и водные вопросы – что обсуждалось в Правительстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прошедшее сегодня в Правительстве заседание Кабмина, как всегда, выдалось насыщенным и интересным. Причем в кулуарах были затронуты не менее важные вопросы, чем в рамках самого заседания. О наиболее значимых моментах мероприятия - в статье корреспондента МИА «Казинформ».

Первым вопросом, рассматриваемым в рамках заседания, стало обсуждение эффективного использования водных ресурсов. По словам министра экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешева, в южных регионах страны ощущается нехватка воды.

«В последние годы нехватка воды ощущается в южных регионах страны. Для обеспечения стабильного прохождения вегетационного периода в этих регионах с ноября 2021 года были начаты подготовительные работы к предстоящему вегетационному периоду», - проинформировал глава Минэкологии.

Он сообщил, что министерством был утвержден план работы в межвегетационный и вегетационный периоды 2021-2022 годов, в рамках которого реализуются внешние и внутренние мероприятия.

Согласно плану будет проводится работа с сопредельными странами по обеспечению дополнительных сбросов воды из водохранилищ. Кроме того, запланированы ремонтно-восстановительные работы на каналах межгосударственного пользования в бассейнах трансграничных рек, очистка магистральных и межхозяйственных каналов оросительной сети, закуп дополнительного оборудования, также сокращение площадей влагоемких культур.

Очень важным моментом является то, что Казахстану на коммерческих основах удалось решить совместно с Кыргызстаном вопрос подачи воды по каналу «Достык» в летний сезон.

Как сообщил С. Брекешев, в рамках сотрудничества с сопредельными странами, с кыргызской стороной в рамках товарообмена и поставок электроэнергии на коммерческой основе удалось решить вопрос подачи воды по каналу «Достык» в летние месяцы в объеме 330 млн кубометров. 25-28 мая в городе Бишкеке будут согласованы графики возврата электроэнергии в рамках товарообмена на июнь-август помесячно, а на июнь по дням. Кроме этого, будут проведены посещения экспертами сторон водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования в бассейнах рек Шу и Талас.

В целях решения вопроса ремонта каналов и водохранилищ, а также внедрения автоматизированного управления водными ресурсами, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов предложил пересмотреть тарифообразование на поливную воду.

«Эксперты прогнозируют, что водопотребление Казахстана к 2040 г. вырастет на 56 %. Дефицит водных ресурсов может достигнуть 12 км³ в год», - объяснил Алихан Смаилов.

В свою очередь, министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев сообщил, что южных регионах страны подходят к концу посевные работы. «В настоящее время посевные работы на орошаемых землях в южных областях завершаются, в Жамбылской области полностью завершены, в других регионах все еще продолжаются», - сказал глава Минсельхоза.

По его словам, в четырех регионах страны наблюдается высокий процент применения водосберегающих технологий – это Павлодарская, Жамбылская, Карагандинская и Алматинская области.

В рамках второго вопроса обсуждались проблемы газификации страны. Комментируя в кулуарах Правительства цены на газ, глава Минэнерго Булат Акчулаков заявил, что производство газа можно потерять тогда, если все время делать его дешевым. Министр даже не исключает введение механизма адресной социальной помощи в случае, если цена на газ станет слишком дорогой для кого-то.

«Чем дешевле энергоресурсы для потребителя, тем меньше желания их экономить. Должна быть справедливая цена как для производства, так и для потребителя. Иначе, если все время делать его дешевым, мы просто потеряем производство газа. И этого газа не будет завтра вообще. Поэтому нужно искать баланс. Я понимаю, это вопросы тонкие. Но есть механизмы АСП. Если совсем уже неподъемно будет», - сказал Б. Акчулаков, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Правительства.

Кроме того, министр назвал места предполагаемого строительства атомной электростанции.

«По строительству станции мы четко для себя параметры понимаем, что мощность составит около 2,4 ГВт. Если с мощностью все понятно, то район размещения мы, в принципе, знаем, готовы определить. Возле Балхаша, либо район возле Курчатова. Точка, наверное, больше всего, это - Балхаш. Потому что, еще раз повторюсь, этот район изучался давно, еще с советских времен. За все эти годы мы постоянно смотрели, наблюдали. По району размещения, наверное, можно что-то сказать, но по точке размещения и по технологии - пока еще нет», - добавил глава Минэнерго.

После каждого заседания Правительства, кто-то из членов Кабмина обязательно становится объектом наиболее пристального внимания журналистов. Такая роль сегодня досталась первому заместителю Премьер-Министра РК Роману Скляру в связи с проведенной 23 мая активистами по отмене утильсбора пресс-конференцией. Активисты пообещали подать в суд на Правительство в случае отказа отменять утильсбор, и дали Кабмину месяц на размышления.

Как заверил зампремьера, в суд на общественников он подавать не собирается.

«Разных демагогов я комментировать не собираюсь. Если они считают, что можно хайповать на этой теме, пусть продолжают. Правительство занимается развитием абсолютно всех отраслей экономики, поддерживая и сельское хозяйство, и промышленность, и машиностроение, и строительство и другие сферы. Если бы статья о клевете не была бы декриминализирована, я бы, конечно, подал в суд», - так Р. Скляр объяснил свою позицию.

Журналисты также спросили члена Кабмина о возможности полной отмены утильсбора, учитывая недовольство активистов и населения. Р. Скляр не исключил такой возможности.

«Ничего невозможного вообще нет, нельзя исключать ни того, ни другого. Не забывайте, мы находимся в едином экономическом пространстве, у наших соседей этот утильсбор есть. И у нас нет других механизмов, чтобы защищать наших производителей от чего бы то ни было, машиностроителей и других тоже», - прокомментировал зампремьера.

А глава Минэкологии Сериккали Брекешев и вовсе выразил готовность сесть за стол переговоров по данному вопросу.

«Мы планировали полностью пересмотреть всю инвестполитику «Жасыл даму». Готовы эти предложения (отмену утильсбора - прим. ред.) рассматривать. Если будут конкретные предложения, готовы садиться за стол переговоров и разговаривать. Должно же быть какое-то обоснование этого предложения. У нас есть свои аргументы», - заключил С. Брекешев в кулуарах Правительства.