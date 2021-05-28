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    13:13, 28 Май 2021 | GMT +6

    Возможность открытия школ в новом учебном году прокомментировал Асхат Аймагамбетов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов прокомментировал возможность работы школ в режиме оффлайн в новом учебном году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Очень актуальный вопрос, но ответ будет таким: все зависит от санитарно-эпидемиологической ситуации и от нас, и от нашего поведения. Если нам удастся вакцинировать большую часть населения, и если мы будем соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования и ограничения, я считаю, что у нас все-таки получится в следующем учебном году уже с сентября открыть наши организации образования, и прежде всего, конечно, школы», - сказал Асхат Аймагамбетов на отчетной встрече с населением.

    По его словам, вернуться к традиционному формату обучения хотят все.

    «Потому что мы знаем, что дети очень сильно скучают по школе, по своим друзьям, учителям. Скучают по школе и хотят скорее вернуться в традиционный формат наши педагоги, но в целом мы все хотим поскорее вернуть традиционный формат обучения», - отметил министр.

    «Но опять же это будет зависеть от всех нас, от всего общества. Но я надеюсь, что все-таки темпы вакцинации и противоэпидемические меры, которые сегодня предпринимает государство, дают нам основание надеяться, на то, что мы в следующем учебном году сможем открыть школы и вернуться в традиционный формат. Опять же это будет зависеть от всех нас», - заключил глава МОН.

    Ранее министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о процессе сертификации выпускников.


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