Возможность обучаться и поддержка талантливых - как Зимний бал помогает казахстанским детям

3 Декабря 2022, 20:17

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 8 декабря в Астане состоится долгожданное событие – XIII зимний благотворительный бал с целью привлечения внимания общественности к проблемам получения качественного образования детьми с особыми потребностями и поддержки талантливой молодежи. Социально-значимые проекты, организованные Фондом «Болашак» реализуются за счет средств, собранных на балах. О том, как Фонд помогает детям развиваться и получать качественное образование, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Масштабное мероприятие ежегодно проводится в декабре с 2012 года Корпоративным фондом «Болашақ». За 10 лет благодаря проведенным Зимним благотворительным балам было собрано более 800 миллионов тенге.

Важно отметить, что все вырученные средства направляются на социальные проекты фонда для детей с особыми потребностями и талантливой молодежи.

Проект «Каждый ребенок достоин школы» реализуется Фондом с 2015 года с целью создания и внедрения модели инклюзивного образования в Казахстане. Основными направлениями проекта являются открытие кабинетов поддержки инклюзии, обучение казахстанских специалистов международным практикам сопровождения особенных детей, перевод профессиональной литературы на казахский язык.

Также фонд реализует еще один не менее важный проект – «Проездные гранты», направленный на продвижение талантливой молодежи, не обладающей достаточными средствами для участия в интеллектуальных, спортивных и творческих состязаниях в Казахстане и за рубежом.

Как осуществляется проект «Каждый ребенок достоин школы»

Дети с аутизмом – одна из самых сложных категорий детей с особыми образовательными потребностями – это дети с поведенческими нарушениями. Школы и сады сегодня не готовы обучать их. Педагоги и воспитатели, выпускники дефектологических факультетов не владеют методиками, которые помогли бы им понимать и обучать таких детей.

В Казахстане, по данным Министерства просвещения, проживают 8 796 детей с аутизмом, а по неофициальным данным количество детей с аутизмом превышает 30 тысяч.

Проектом Фонда «Каждый ребенок достоин школы» охвачено свыше двух тысяч детей с особыми образовательными потребностями, в том числе более 700 детей с аутизмом и другими особенностями развития пошли в школу и сели за одну парту со сверстниками.

За 11 лет фондом открыто и оснащено более 70 специализированных реабилитационных учреждений и кабинетов по всему Казахстану, в том числе 46 кабинетов поддержки инклюзии (КПИ) в 22 городах Казахстана, два из которых запущены в пилотном режиме в столичных детских садах № 34 и № 89.

Благодаря этому проекту 90 % невербальных детей, входящих в него, научились говорить, более 30 особенных детей вышли на самостоятельное обучение, а 150 детей с особенностями развития стали призерами школьных, городских, областных соревнований и олимпиад.

Расходы покрываются за счет благотворительных взносов, средств, собранных на Зимних благотворительных балах, а также местных исполнительных органов.

Кому помогает Фонд

Один из учеников с диагнозом «аутизм» Айдар Актаев живет в городе Рудный Костанайской области. В 2020 году Айдар был принят в кабинет поддержки инклюзии фонда «Болашақ». Благодаря проекту Айдар перешел из обучения на дому в офлайн-режим, теперь он ходит в школу. В течение трех лет Айдар находится под сопровождением педагога-ассистента.

За этот период он научился коммуницировать с одноклассниками и педагогами, вести активную деятельность в жизни школы.

Мама Айдара, Махаббат Актаева поделилась, что дало мальчику обучение в кабинете поддержки инклюзии.

«В первый класс пошли в 2020 году. У нас было домашнее обучение, а потом мы узнали, что в нашей школе открывается кабинет поддержки инклюзии. Чем помог фонд «Болашақ» - тем, что впервые в городе открылся КПИ. Это было большим событием для наших детей, чтобы дети не учились дома, а шли в школы со всеми детьми. Айдар теперь ходит в обычный класс. Все у нас сейчас хорошо», - говорит мама ребенка.

Айдар хорошо учит английский язык, математику, информатику, а также активно принимает участие в уроках физкультуры. Он создает видео и активно выкладывает свои работы на личный YouTube-канал с охватом 2700 подписчиков, на котором 683 публикации.

«Я благодарна фонду «Болашақ» в первую очередь за то, что не оставляют детей. Я бы попросила родителей не стесняться говорить о диагнозах, чтобы дети ходили в школы, чтобы все дети общались друг с другом. Спасибо большое Фонду за открытие кабинетов поддержки инклюзии», - сказала мама Айдара.

Екатерина Таженова, мама особенного ребенка, является инициатором открытия кабинета поддержки инклюзии в городе Уральске. Она прошла обучение при поддержке Фонда и стала специалистом – поведенческим аналитиком. На данный момент она курирует работу кабинетов поддержки инклюзии.

«Сейчас я очень часто вижу инклюзию в обществе: это отношение в детских садах, школах, общественных местах. Но в самом начале нашего с дочкой пути было много сложностей. Они появились с момента диагностики, из-за чего нам пришлось на некоторое время переехать, и заниматься реабилитацией в другой стране. После приезда, в течение долгого времени приходилось добиваться места в коррекционном садике, из-за большой очереди. Наш небольшой городок не предполагал других вариантов для ребенка с особенностями развития и ребенок вынужден был находиться дома, а мама, сидя с ребенком дома, не может обратиться к кому-либо, и образуется замкнутый круг, где страдают все.

Во время реабилитации дочь освоила многие навыки, училась и развивалась, вместе с ней училась и я, проходила курсы, тренинги. Я видела ресурсные центры в других странах. После возвращения в город я обращалась в органы образования и предлагала открыть такие центры у нас, собирала активных родителей. Постоянный поиск информации привел меня на сайт фонда «Болашақ». Мы написали письмо и в одном из чатов родителей нам ответил наш куратор. Ровно девять месяцев потребовалось, чтобы в нашем городе появился кабинет поддержки инклюзии. Фонд дал надежду, что у наших детей все будет хорошо», - поделилась Екатерина Таженова.

Она рассказала, что в самом начале обучения в кабинете поддержки инклюзии ребенку было очень сложно адаптироваться.

«Но знаете, психологическая обстановка поддерживает – когда тебя слышат, направляют, помогают, поддерживают. У нас был очень хороший куратор, без его методического сопровождения и нам родителям, и педагогам и детям было бы очень сложно. Со временем при обучении в кабинете поддержки инклюзии стало заметно, что у ребенка есть хороший потенциал. В прошлом году моя дочь закончила четвертый класс, у нее есть друзья, есть любимые предметы. Благодаря тому, что мой ребенок учится в КПИ, я знаю, что у него есть будущее. Да, у моего ребенка будет другой маршрут, но она будет развиваться, идти вперед. Она увидела мир, увидела людей и сейчас взаимодействует в социуме. Впереди очень много, чему нужно научиться. Но я благодарна за тот шанс, который появился у нее. В других условиях, моя дочь осталась бы дома, и была бы лишена многих возможностей... Один кабинет поменял жизнь многих семей и, в частности, нашей семьи», - сказала специалист.

Сегодня в Казахстане проживает и работает около 20 поведенческих специалистов, 10 из которых – специалисты Фонда. В рамках проекта создано 500 рабочих мест в сфере инклюзивного образования, обучены более трех тысяч специалистов из сфер образования, здравоохранения и социальной защиты, а также родителей особенных детей.

В 2021 году фонд «Болашақ» разработал первый в Казахстане курс повышения квалификации для специалистов по работе с детьми с особыми образовательными потребностями. Этот курс стал первым в Казахстане курсом повышения квалификации педагогов по АВА-терапии, получившим положительное заключение экспертного совета Министерства просвещения. Обучение на курсе проходит в онлайн-формате. Обучение уже прошли 2700 специалистов со всего Казахстана, а также из России, Кыргызстана и Туркменистана.

Фондом «Болашақ» внесено более 70 качественных рекомендаций и поправок в законодательные акты Республики Казахстан в части развития инклюзивного образования, в том числе:

- в школах появилась должность педагога-ассистента;

- улучшены условия оплаты труда педагога-ассистента;

- закреплена ответственность первого руководителя за создание условий обучения детей с особыми образовательными потребностями в школах;

- закреплено обязательство школ по открытию кабинетов поддержки инклюзии (при наличии более четырех детей с поведенческими нарушениями).

Что дает программа «Проездные гранты»

Программа «Проездные гранты» реализуется Корпоративным фондом «Болашақ» с 2014 года на средства ежегодного Зимнего благотворительного бала.

Всего фондом «Болашақ» присуждено 93 проездных гранта талантливым молодым людям для участия в международных первенствах на общую сумму более 20 млн тенге. Обладатели проездных грантов завоевали 40 призовых мест на международных первенствах в более чем 30 странах мира.

Программа «Проездные гранты» становится социальным лифтом для десятков молодых талантов по всему Казахстану, которые прославляют страну за рубежом. Грант покрывает транспортные расходы на участие в республиканских и международных интеллектуальных, творческих и спортивных состязаниях, конкурсах.

Альбина Калдыбекстала счастливой обладательницей «Проездного гранта». Буквально недавно она завоевала почетное третье место – бронзовую медаль на Всемирном фестивале «WORLD JIU-JITSU Festival» по джиу-джитсу, который проходил в Абу-Даби с 11 по 12 ноября.

В беседе с корреспондентом юная спортсменка поделилась, кто помог стать обладательницей гранта от Фонда. Альбина проживает в Астане. Спортом занимается с пятого класса, в джиу-джитсу пришла три года назад.

«О фонде мне подсказал тренер. Я собрала документы, которые запрашивал фонд. Даже не думала, что это будет так легко. Конечно не верила первое время, но когда мне одобрили грант, очень сильно обрадовалась. От всей души благодарна Фонду, они оказывают огромную поддержку молодежи. Благодаря Фонду нам – молодым спортсменам открываются новые горизонты. Круто, когда есть такие люди, которые помогают. Хочу пожелать Фонду процветания и долголетия», - выразила свои пожелания спортсменка.

Альбина поделилась и своими впечатлениями от прошедшего соревнования.

«Соревнования для меня были сложными, так как это мой первый опыт на международной арене. Я очень сильно переживала, но благодаря тренеру и друзьям, на ковер вышла без волнений. Мой тренер – Токтар Серикович Зарубеков. Для меня он - пример для подражания. Он всегда поддержит, даст нужный совет, учит нас многому. И даже о фонде «Болашак» мы узнали от нашего тренера. Вы бы видели, как он за нас переживает, когда мы выходим на ковер…», - сказала она.

У спортсменки сейчас очень много планов. А ее главная цель, как и у многих спортсменов – завоевать золотую медаль и стать чемпионом мира.

Как и Альбина, претендентом на получение гранта может стать любой желающий.

При рассмотрении заявок принимается во внимание социальный статус кандидата (неполные, многодетные семьи, воспитанники детских домов и социальных учреждений, наличие особых потребностей и др.).

В перечень документов, предоставляемых кандидатами для получения проездного гранта, входит: анкета, копии дипломов, сертификатов, грамот, рекомендательных писем, справка о социальном статусе (утрата трудоспособности, инвалидность, потеря кормильца, декретный отпуск, многодетная семья и т. д.), справка/заявление о составе семьи, справка о доходах, справка о наличии/отсутствии ИП, справка о неучастии в юридических лицах, приглашение на мероприятие, программа мероприятия и др. Правила присуждения проездных грантов размещены на сайте фонда.

Как сообщалось, в программе Зимнего благотворительного бала в этом году:

- танцы с дебютантами: от классического вальса до зажигательного латино;

- гала-ужин;

- аукцион предметов искусства и спортивной атрибутики;

- розыгрыш ценных призов от партнеров мероприятия.

В 2022 году одним из информационных партнеров Зимнего бала стало Международное информационное агентство «Казинформ».