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Возможность движения автомобилей по автобусным полосам рассматривают в Астане

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
11 Февраля 2023, 02:31
Возможность движения автомобилей по автобусным полосам рассматривают в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Возможность движения автомобилистов по выделенным полосам для общественного транспорта вне часов пик и по выходным дням рассматривают в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

По информации городского управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в столице стартовало онлайн-голосование по решению этого вопроса, которое продлится с 10 по 27 февраля 2023 года.

Пилотный проект уже внедрили по проспекту Абылай хана на участке от улицы Пушкина до улицы Манаса. Здесь вне часов пик обычный автотранспорт может передвигаться по автобусной полосе. Автомобилям запрещается передвигаться по Bus Lane в утренний – с 07.30 до 9.30 – и в вечерний – с 17.00 до 20.00 – часы пик.

Ссылка на онлайн-голосование.


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