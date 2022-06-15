15 Июня 2022 17:08

Возможное влияние будущей АЭС на экосистему планирует установить Минэкологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Экологические требования по АЭС направлены в Министерство энергетики РК. Об этом сообщила вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По сравнению с угольной, в атомной энергетике меньше вредных выбросов. Можно даже сказать, что их нет. В строительстве АЭС у Министерства экологии есть своя позиция. Мы ее изучили, обсудили. Есть ряд мер, которые нужно принять до строительства электростанции. Мы проведем стратегический и экологический анализ территории, где возможно строительство АЭС. Мы должны установить, какое влияние она окажет на экосистему. Как вы знаете, озеро Балхаш имеет специальный статус. Важно учитывать и это», – сказала З.Сулейменова.

По ее словам, требования, которые должны соблюдаться при строительстве АЭС, направлены в Министерство энергетики РК. Экологические меры должны быть приняты до начала строительства атомной электростанции.

Ранее министр энергетики РК Болат Акчулаков проинформировал, что атомную электростанцию будут строить в Алматинской области.

На заседании Совета иностранных инвесторов Президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в настоящее время изучаются технологии строительства АЭС, предлагаемые потенциальными поставщиками.