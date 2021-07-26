Возможное ужесточение денежно-кредитной политики прокомментировал зампред Нацбанка РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О позиции Национального Банка касательно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в эксклюзивном интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал заместитель председателя Национального Банка Акылжан Баймагамбетов.

«Главным приоритетом в среднесрочной перспективе для Национального Банка является возврат инфляции в целевой коридор. Половина наших решений по базовой ставке сопровождается прогнозным раундом, на котором мы проводим всесторонний анализ имеющихся рисков и обновляем прогнозы основных макроэкономических показателей. Если риски в экономике продолжат накапливаться, Национальный Банк будет управлять базовой ставкой таким образом, чтобы их компенсировать», - отметил А. Баймагамбетов.

Он отметил, что в рамках принятия очередного решения «мы увидим реакцию экономики, денежного и валютного рынка на уже принятые решения, эффект от действий Правительства и местных исполнительных органов по реализации комплекса антиинфляционных мер».

«Важным будет понимание восстановления сезонности на продовольственном рынке – насколько существенно снизятся цены на потребительском рынке на продовольствие, какова будет динамика инфляции непродовольственных товаров на фоне продолжающегося восстановления спроса. Соответственно, будут обновлены наши прогнозы, рассмотрены различные сценарии развития событий в среднесрочной перспективе. При необходимости Национальный Банк будет готов рассмотреть сценарий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики», - подчеркнул спикер.

«Национальный Банк всегда держит руку на пульсе и готов принять необходимые меры для достижения цели по инфляции», - резюмировал зампред Нацбанка.

Полное интервью заместителя Председателя Национального Банка А. Баймагамбетова доступно на нашем YouTube-канале.

Напомним, Нацбанк повысил базовую ставку с 9% до 9,25%.