15 Июня 2022 12:28

Возможное разрешение на отстрел сайгаков не исключают в Минэкологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Численность сайгаков возможно будет регулировать. Точное решение будет приниматься на научном обосновании. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, комментируя вопрос об отстреле животных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Биообоснование будет распространяться на всю территорию Казахстана для всех популяций - это бетпакдалинская, устюртская и уральская. Сейчас основная проблема - по Западно-Казахстанской области. Дело в том, что сайгаки сейчас конкурируют с сельскохозяйственными животными. Более того, выходят на поля сельхозтоваропроизводителей. Поэтому здесь есть определенная проблема. Но дело даже не в ней. Есть предложение наших ученых о том, что регулирование численности сайгаков необходимо. В том числе - и для поддержания самой популяции», - заявил Сериккали Брекешев журналистам в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

При этом министр ответил на высказывания касательно разрешения охот на сайгаков.

«В прессе везде говорят, что мы лоббируем интересы охотничьих хозяйств по отстрелу краснокнижных сайгаков. Во-первых, сайгак в Красную книгу не включен. Он считается исчезающим видом. С 2016 года популяция у нас была буквально в 110 тысяч особей. Сегодня численность составляет 1 млн 318 тыс. Мы уже сохранили популяцию. Сделали все возможное. Теперь пришло время эту популяцию регулировать», - сказал Сериккали Брекешев.

Также министр заявил, что в регулирование входит и отстрел животных. После научного обоснования предполагается установить лимиты на регулирование сайгаков.

«Сейчас закончится биообоснование. После будут установлены четкие, конкретные лимиты на регулирование численности сайгаков. Регулирование - в том числе есть и отстрел этих животных», - сообщил С. Брекешев.

«Еще раз говорю: приниматься решение будет только на биологическом научном обосновании. Строго будут определены лимиты. Сейчас создана рабочая группа, в рамках которой этот вопрос рассматривается. В рабочую группу входят представители всех заинтересованных госорганов, Генеральной прокуратуры, МВД. Мы всю работу проделываем, чтобы не допустить легализацию браконьерства. Все эти вопросы предметно рассматриваются. Думаю, что будет выверенное четкое решение», - заключил глава Минэкологии.

Ранее сообщалось, что Минэкологии РК отозвало приказ о сборе дериватов павших сайгаков.