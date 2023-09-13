Возможное объявление ЧС из-за засухи прокомментировал Ерлан Кошанов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов заявил, что депутаты ежедневно работают над вопросом о введении режима чрезвычайной ситуации в ряде регионов, в том числе в Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы каждый день над этим вопросом работаем. Есть региональные ЧС, районного масштаба, областного масштаба, республиканского масштаба. Поэтому из сложившейся ситуации местные исполнительные органы объявляют решение или не объявляют», - сказал он в кулуарах заседания в Мажилисе.

Ранее депутат Айдарбек Ходжаназаров предложил дать отсрочку по кредитам фермерам пострадавших от засухи регионов. По его словам, для аграриев ряда районов Павлодарской, Акмолинской и других областей текущий сев и вегетационный период стал сложным. Уровень осадков составил всего 3-9 процентов от нормы.

Депутат Асхат Рахимжанов заявил, что режим ЧС нужно ввести по меньшей мере в четырех областях страны – в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях.