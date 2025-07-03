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    11:56, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Возможное «мегаземлетрясение»: Япония усиливает меры подготовки

    Правительство Японии определило 723 муниципалитета в 30 префектурах, которые должны усилить меры по снижению последствий стихийных бедствий, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Asahi Shimbun

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    Фото: Atsushi Hara

    Решение было принято в соответствии с обновлёнными оценками ущерба от предполагаемого мощного землетрясения в зоне разлома Нанкай.

    Правительство призывает муниципалитеты разработать конкретные планы по предотвращению бедствий, такие как укрепление инфраструктуры и увеличение запасов с учётом особенностей каждой территории.

    Хотя финансовая поддержка со стороны государства не предусмотрена, муниципалитеты и бизнес в указанных зонах смогут получать рекомендации от центрального правительства при разработке своих планов.

    Такое решение было принято 1 июля на заседании Центрального совета по управлению стихийными бедствиями после пересмотра возможных масштабов ущерба от возможного землетрясения в зоне разлома Нанкай.

    Первоначальный базовый план по снижению последствий бедствия был составлен в 2014 году. Однако в марте этого года были опубликованы новые оценки ущерба. Согласно худшему сценарию, число погибших может составить 298 000 человек, а количество полностью разрушенных зданий — около 2,35 миллиона.

    В связи с этим центральное правительство пересмотрело свой базовый план. В него включили еще 16 муниципалитетов.

    Новый план включает 205 мер, которые должны быть реализованы министерствами, управлениями, муниципалитетами и частными компаниями. В их числе — создание маршрутов эвакуации от цунами, проведение учений и создание комфортных эвакуационных центров.

    Напомним, вероятность возникновения «мегаземлетрясения» в зоне разлома Нанкай в течение следующих 30 лет увеличилась до примерно 80%. 

    Теги:
    Япония Землетрясение Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
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