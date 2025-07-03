Возможное «мегаземлетрясение»: Япония усиливает меры подготовки

Решение было принято в соответствии с обновлёнными оценками ущерба от предполагаемого мощного землетрясения в зоне разлома Нанкай.

Правительство призывает муниципалитеты разработать конкретные планы по предотвращению бедствий, такие как укрепление инфраструктуры и увеличение запасов с учётом особенностей каждой территории.

Хотя финансовая поддержка со стороны государства не предусмотрена, муниципалитеты и бизнес в указанных зонах смогут получать рекомендации от центрального правительства при разработке своих планов.

Такое решение было принято 1 июля на заседании Центрального совета по управлению стихийными бедствиями после пересмотра возможных масштабов ущерба от возможного землетрясения в зоне разлома Нанкай.

Первоначальный базовый план по снижению последствий бедствия был составлен в 2014 году. Однако в марте этого года были опубликованы новые оценки ущерба. Согласно худшему сценарию, число погибших может составить 298 000 человек, а количество полностью разрушенных зданий — около 2,35 миллиона.

В связи с этим центральное правительство пересмотрело свой базовый план. В него включили еще 16 муниципалитетов.

Новый план включает 205 мер, которые должны быть реализованы министерствами, управлениями, муниципалитетами и частными компаниями. В их числе — создание маршрутов эвакуации от цунами, проведение учений и создание комфортных эвакуационных центров.

Напомним, вероятность возникновения «мегаземлетрясения» в зоне разлома Нанкай в течение следующих 30 лет увеличилась до примерно 80%.