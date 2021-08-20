Возможное древнее захоронение обнаружили в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области на берегу Иртыша обнаружили возможное древнее захоронение. Найденные останки отправили на судебно-медицинскую экспертизу, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Сообщение о находке получили в отделе полиции Актогайского района. Кости обнаружили вблизи отделения Шокпар села Муткенова на обрыве берега Иртыша. Предположительно останки принадлежали человеку.

«В ходе осмотра местности следственно-оперативной группой обнаружены кости, а также над обрывом имеются старые оградки могил и места захоронения, – уточнили в райотделе полиции. – При опросе местных жителей, а также старейшин села Муткенова было установлено, что на данном участке ранее располагалась могила».

Между тем, сельчане предполагают, что это древнее захоронение. Вдоль русла реки, как правило, мест захоронения не строят. Возможно, такие факты имеют место из-за изменения русла реки.

Между тем полиция по данному факту начала досудебное расследование, а найденные останки отправила на судебно-медицинскую экспертизу.