1 Июня 2022 17:13

Возможно умышленно - глава МЧС о взрыве около роддома в Шымкенте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин назвал версии взрыва, произошедшего около роддома в Шымкенте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, в здании частной аптеки, где произошел взрыв, хранились химические вещества в больших количествах для производства лекарственных препаратов.

«Во всяком случае перекись водорода, как одна из версий, возможно, послужила причиной. Другое, в ходе следственных мероприятий охранной компанией было зафиксировано движение. Сработали датчики на объекте. Рассматривается другая версия - возможно умышленно», - сообщил Юрий Ильин журналистам в Правительстве.

21 мая произошел взрыв в здании частной аптеки, расположенной рядом с областным перинатальным центром №1 в Шымкенте.

Ранее, согласно предварительным данным, причиной взрыва назвали газовое скопление.

Три человека погибли из-за взрыва - охранник, рабочий и один новорожденный ребенок, которому было 18 дней. Всего пострадали восемь человек.