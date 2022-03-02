Возможно, Президент ведет партию к коллективному руководству – Газиз Абишев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Когда говорят о том, что Президент покинет пост Председателя партии «AMANAT», вполне возможно, что Глава государства ведет партию к коллективному руководству. Таким мнением поделился политический обозреватель Газиз Абишев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Когда говорят о том, что Президент покинет пост Председателя партии, я не думаю, что это будет замена председателя председателем. Вполне возможно, что один из вариантов – Президент ведет партию к коллективному руководству. От вождистского партия перейдет к коллективистскому типу. Возможно вместо одного председателя, будет существовать секретариат или руководить будет политбюро. Можно ли изменить таким образом состав? Конечно, можно. Это попытка превратить партию из персоналистской силы в институциональную, идеологизированную, где люди будут сплочены вокруг одной идеи», - отметил Газиз Абишев.

По словам эксперта, такой подход сделает партию и политическую систему более устойчивой.

«Мы постоянно бросаемся из крайности в крайности. Нужно бороться за доверие и один из этих механизмов – возвращение к мажоритарной системе, чтобы люди боролись за свои голоса, непосредственно, глядя в глаза избирателей», - добавил Газиз Абишев.