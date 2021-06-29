НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Возможно ли в период пандемии привлекать рабочую силу из-за рубежа казахстанским компаниям, рассказал председатель Комитета миграционной службы МВД РК Сабыржан Сейтжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дело в том, что въезд в Республику Казахстан для иностранцев производится на основании решения Межведомственной комиссии при Правительстве РК. Необходимо юридическим лицам, которые хотят, чтобы въехали их бизнес-партнеры либо какие-то трудовые мигранты, обращаться в местные исполнительные органы с соответствующим письмом, после чего местный исполнительный орган рассмотрев, принимает решение. Если это социально значимый проект, то направляют ходатайство на рассмотрение МВК, которая собирается раз в неделю», - пояснил Сабыржан Сейтжанов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Спикер добавил, что в случае принятия положительного решения, дается соответствующее протокольное письмо погранслужбе, МВД, МИД для того, чтобы оказать содействие въезду иностранцев в Республику Казахстан с соблюдением всех санитарных норм.

Ранее сообщалось, что в Казахстане выявлено более 4,5 тысяч человек без документов (большинство в Алматинской (599), Карагандинской (541), Туркестанской (426), Акмолинской (326), Жамбылской (350) областях), из них уже документированы документом удостоверяющим личность - 3 408. В отношении 1 278 лиц процедура подтверждения гражданства завершается.