Возможно ли провести связь в туристических местах, ответил Багдат Мусин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин ответил, возможно ли провести связь в туристических зонах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В туристических местах Казахстана нет связи, нет возможности отправить сигнал SOS. Учитывая последние события в Туркестанской и Алматинской областях, имея данные геолокации, спасателям было бы проще и быстрее спасти потерявшихся. Какую работу проводит ведомство? Когда в Казахстане появится такая функция SOS?», - спросил журналист Багдата Мусина во время брифинга в СЦК.

Министр ответил, что проводится работа с Министерством культуры и спорта, а также с ответственными за туризм и национальные парки.

«Первое - в национальных парках, на туристических тропах, чтобы дать сигнал сотовой связи, нужны базовые станции. Базовые станции сами по себе установиться не могут, поэтому нужны антенно-мачтовые сооружения. Антенно-мачтовые сооружения соорудить не так сложно в принципе, но подвести энергетику - это сложность. Поэтому сейчас эти работы будут оценены, и мы представим государству, какие средства на это необходимы», - рассказал Багдат Мусин в ходе брифинга в СЦК.

«После этого Министерство культуры и спорта уже будет понимать, как изыскивать средства. Вы понимаете, для операторов туда вести энергетический кабель для того, чтобы дать в степи или в горах сигнал, очень сложно. Сегодня 1200 сел еще не обеспечили соответствующими линиями 4G и так далее. Для того, чтобы туристический потенциал развивать и дать возможность посылать сигнал SOS, дать в принципе сотовый сигнал, нужно, чтобы государство выделило конкретные средства», - отмечает министр.

По словам главы МЦРИАП, ведомство совместно с Министерством культуры и спорта прорабатывает, какими способами можно выделить средства, чтобы обеспечить интернетом хоть какую-то часть этих зон.

Напомним, 29 мая произошел грязе-селевой выброс по нижней части Чарынского каньона в Уйгурском районе Алматинской области.

В МЧС сообщили, что выброс случился в связи с резким изменением погодных условий (кратковременный сильный ливневый дождь с градом, продолжительностью около 15 минут). В результате погибли два человека: ученица и учитель профильных предметов, еще шесть человек пострадали.