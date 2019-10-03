Возможно ли применение дрона в борьбе с комарами в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султан Садвакас Байгабулов прокомментировал возможность применения дрона в борьбе с комарами в столице, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня проводил прием граждан, но был он необычен, записался житель столицы и озвучил не жалобу, как это часто бывает, а помощь в проведение гнусоистребительных работ и предложил свой путь решения от назойливых комаров.

Все лето возвращаясь домой за город, житель наблюдал как комары летают в трудно доступных местностях, где дезинфектор не может со своим оборудованием провести обработку», - сказал Садвакас Байгабулов.

Он сообщил, что житель предлагает задействовать дронов в борьбе с комарами, что дает определенные преимущества, в том числе проводить обработки на водоемах, заболоченных местах, камышовой растительности – особенно против личиночных форм.

Следует отметить, что один пилот управляет сразу пятью дронами, это позволяет минимизировать участие человека в этом процессе и до 5 раз увеличивает площадь обработки. Диапазон распыления составляет 6,5 метров, производительность 10 гектар в час, используется при ветре с порывами 15-20 м/с.

«В настоящее время проходят заседания рабочей группы по вопросам эффективности проведения гнусоистребительных работ при акимате города Нур-Султан, где будет рассмотрена инициатива жителя по использованию дрона в борьбе с комарами и будут изучены все аспекты этой технологии», - добавил Садвакас Байгабулов.