Возможно ли бюджетное финансирование частных спортивных клубов - Сеильда Байшаков

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В интервью корреспонденту МИА «Казинформ» легендарный ветеран и воспитанник жамбылского футбола Сеильда Байшаков высказал свою точку зрения по поводу развития в регионе спорта номер один. По его словам, в последнее время в этом плане немало сделано, но есть моменты, которые заставляют встревожиться.

- Сеильда Икрамович, как Вы можете оценить развитие казахстанского футбола в целом и регионального в частности?

- В целом мы видим, что есть прогресс на всех уровнях. Порадовало выступление на старте отбора к чемпионату мира сборной Казахстана, чувствуется прогресс. Даже в проигранной встрече с французами мы выглядели неплохо в плане выполнения тактических задач, а порой и технического исполнения. Второй тайм, который сборная не проиграла, показал, что игроки хорошо подготовлены и в физическом плане – на фоне чемпионов мира мы смотрелись весьма неплохо. То же самое можно сказать о второй тайме с украинцами, который мы выиграли. Я боялся за последние минуты встречи – очень часто мы пропускали в концовке, и не хотелось повторения пройденного. Но, молодцы, выдержали!

Приятнее становится наблюдать за казахстанским чемпионатом. Жаль, конечно, что кое-где матчи проходят без зрителей. Не чувствуется того накала борьбы, который всегда царит на поле. Но, с другой стороны, здоровье игроков дороже, и здесь не может быть лишних вопросов. Соревнования в рамках первой и второй лиг также очень важны. Я иногда посещаю матчи низших дивизионов, и могу сказать, что страсти там кипят нешуточные, есть много игроков, которые тренеры Премьер-лиги могли бы взять на заметку. Прибавьте к этому первенство республики среди футбольных центров и академий, в рамках которого проводятся турниры среди юношей разных возрастов, и в развитии казахстанского футбола можно отметить значительный прогресс.

Что касается развития регионального футбола, то здесь тоже есть подвижки. На фоне других выгодно отличается ряд регионов, и мне приятно осознавать, что в их числе Жамбылская область. Этот регион не перестает удивлять своими воспитанниками, которые громко заявляют о себе. Мне импонирует политика нынешнего руководства команды, которое поставило задачу возвращения в свой стан собственных воспитанников. Мы видим, что даже при ставке на собственную школу футбола можно добиваться результатов. При этом обратите внимание – в структуре клуба работают приглашенные специалисты, которые ведут обучение тренеров футбольного центра как в методическом плане, так и в плане физического развития игроков. Хотел бы здесь отметить понимание со стороны акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, который оказывает поддержку главной команде области – «Таразу», а также развитию детско-юношеского футбола. Глава региона лично выезжал на место будущей базы футбольной академии для одаренных детей, и сейчас решаются вопросы финансирования проекта.

С удовлетворением отметил бы еще один шаг руководства клуба – создание команды для участия в первой лиге национального первенства. Это очень правильный шаг – в плане развития у целой плеяды юных талантов появится стимул для попадания если не в основу команды, то его ближайший резерв. А зрители получат еще целый ряд игр, уровень которых будет достаточно серьезным.

- Кстати, по поводу участия команды из структуры ФК «Тараз» в первой лиге разгорелись нешуточные страсти. В интервью СМИ Вы подчеркнули, что в Первой лиге должна участвовать каратауская команда…

- К сожалению, вынужден заявить: никаких интервью по этому поводу журналистам я не давал, и своего мнения публично не высказывал. Я действительно встречался с представителями команд по поводу их возможного участия в Первой лиге, где мог высказать свое мнение, которое потом интерпретировали. По поводу данной ситуации я действительно придерживаюсь того мнения, что каратауский «Игилик» должен играть в первой лиге исходя из спортивного принципа. Команда завоевала путевку – пусть участвует! Но в то же время Футбольный клуб «Тараз» тоже вправе заявить команду в Первую лигу по регламенту первенства. И сделать это может любой клуб КПЛ. Если есть достаточно сильных игроков, которые тянут на уровень Первой лиги – почему бы и нет? Я считаю, что ФК «Тараз» может и должен представлять команду в Первой лиге, так как это было бы полезно для развития всей системы клуба, а, значит, и футбола всей области. Так что здесь обе стороны правы: «Игилик» может участвовать по спортивному принципу, «Тараз» – в соответствии с регламентом первенства.

- На самом деле теперь оба клуба и заявлены в Первую лигу…

- Да, там возникло недоразумение. «Игилик» утверждает, что якобы акимат обещал им финансовую поддержку. Но тут нужно исходить из реалий дня. По моим данным, намерение со стороны местных властей оказать поддержку каратаусцам было, но акимат смутила запрашиваемая сумма – 300 миллионов тенге. Для дотационной области это дополнительное обременение, которое ляжет на плечи бюджета все последующие годы. Всплыли и юридические нюансы. Во-первых, районный бюджет такой цифры не потянет. В областном бюджете тоже каждая копейка на счету, но если даже оттуда выделяют средства, то это должна быть областная команда, а не районная. Кроме того, «Игилик» – частная структура, как ее финансировать? Здесь надо передавать ее на баланс государства, но это противоречит политике разгосударствления в стране. Нужно ли бюджету взваливать на себя еще один «Лашын», который точно также выступал в первой лиге, а потом был продан с молотка и почил в бозе? Вопрос не праздный. Областными властями предложено было влить игроков каратауской команды в состав таразской. То есть, на определенном этапе речь шла о фактическом объединении клубов. Казалось, договоренность достигнута – в Первую лигу даже была заявлена команда «Тараз-Каратау». Но вдруг «хозяева» каратауской команды не согласились. В результате и возникла двойная заявка.

- Вообще, не кажется ли Вам, что в плане развития регионального футбола участие каратауской команды в первой лиге как раз полезно?

- Это бесспорно, и сегодня никто и не запрещает каратаусцам участвовать в Первой лиге. Я, например, очень рад буду видеть команду с хорошими футбольными традициями на серьезном уровне. Но здесь все должно быть серьезно: и в плане подготовки игроков, и в плане наличия базы, и в плане финансирования. Нельзя создавать клуб только для получения бюджетных средств. Хозяева, создавшие частный клуб, с самого начала должны думать об источниках финансирования клуба. Ведь, положа руку на сердце, из-за ограничительных мер ввиду пандемии коронавируса, во второй лиге в прошлом году прошел скоротечный турнир, в рамках которого команды проводили по пять, а то и три игры за целый сезон! И он не требовал таких больших финансовых затрат. А как быть с Первой лигой, где соперники достаточно серьезные, нужно проводить матчи с разъездами в два круга? Такие вопросы руководители любого частного клуба должны предвидеть заранее. Здесь хотел бы подчеркнуть: в этом году началось сокращение финансирования профессиональных клубов даже с государственным участием. И в данный момент лишнее обременение на бюджет не то чтобы нежелательно, а исключено. В пример можно привести другие частные команды Казахстана, которые самостоятельно решают вопросы финансов и участвуют во второй лиге без привлечения бюджетных средств.

Но в то же время поймите меня правильно: любой жамбылский клуб – хоть из Каратау, Жанатаса, Шу – мы будем рады видеть в любой лиге чемпионата страны. Это будет говорить о развитии массового футбола в целом. Но существовать все за счет бюджета не могут. Мы говорим, что на уровне юношеских команд работа в районах строится весьма неплохо, но ведь нужны еще чемпионаты городов, районов, областей. Чтобы ребята, не имеющие финансирования, не говорили: а где нам играть? А всегда могли иметь игровую практику. От этого выиграем все мы. Но при этом обременять запросами бюджет уже неактуально.

- Спасибо за беседу!











