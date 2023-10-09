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    13:21, 09 Октябрь 2023 | GMT +6

    Возможные наркоплантации в Казахстане обнаружены с космоса

    конопля
    Фото: : pixabay.com

    В Казахстане для обнаружения наркопосевов осуществлялось дистанционное зондирование поверхности земли космическими спутниками АО «Қазақстан Ғарыш сапары». В результате чего в полицию были переданы 60 географических координат возможных наркоплантаций, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    - В настоящее время по ним проводится проверка, - сообщила во время онлайн-брифинга официальный представитель пресс-службы Министерства внутренних дел РК.

    Она напомнила, что ежегодно с июня по октябрь в период роста и созревания дикорастущей конопли МВД проводит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора».
    С 1 июня выявлено 820 наркопреступлений. Пресечена деятельность 6 организованных преступных групп, к уголовной ответственности привлечены их лидеры и 54 участника. Из незаконного оборота изъято 32 тонны наркотиков, в том числе около 5,3 тонн марихуаны, почти 476 кг гашиша, более 241 кг «синтетики» и свыше 62 кг героина.
    Обнаружено и ликвидировано 65 плантаций культивируемой конопли в Кызылординской, Туркестанской областях и области Улытау. Их общая площадь превышала 10 гектаров. При этом изъято и уничтожено свыше 70 тысяч кустов конопли весом более 20 тонн.
    Для выявления таких наркопосевов полицией привлекается вертолетная техника Национальной гвардии и бойцы спецподразделения «Беркут». Облетами охвачены территории Кызылординской, Актюбинской, Туркестанской областей и области Улытау площадью свыше 150 тысяч квадратных км, совершено 70 вылетов.  

    Теги:
    полиция Борьба с наркотиками
    Анеля Касымова
    Автор
    Анеля Касымова
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