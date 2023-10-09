Возможные наркоплантации в Казахстане обнаружены с космоса

В Казахстане для обнаружения наркопосевов осуществлялось дистанционное зондирование поверхности земли космическими спутниками АО «Қазақстан Ғарыш сапары». В результате чего в полицию были переданы 60 географических координат возможных наркоплантаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

- В настоящее время по ним проводится проверка, - сообщила во время онлайн-брифинга официальный представитель пресс-службы Министерства внутренних дел РК.

Она напомнила, что ежегодно с июня по октябрь в период роста и созревания дикорастущей конопли МВД проводит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора».

С 1 июня выявлено 820 наркопреступлений. Пресечена деятельность 6 организованных преступных групп, к уголовной ответственности привлечены их лидеры и 54 участника. Из незаконного оборота изъято 32 тонны наркотиков, в том числе около 5,3 тонн марихуаны, почти 476 кг гашиша, более 241 кг «синтетики» и свыше 62 кг героина.

Обнаружено и ликвидировано 65 плантаций культивируемой конопли в Кызылординской, Туркестанской областях и области Улытау. Их общая площадь превышала 10 гектаров. При этом изъято и уничтожено свыше 70 тысяч кустов конопли весом более 20 тонн.

Для выявления таких наркопосевов полицией привлекается вертолетная техника Национальной гвардии и бойцы спецподразделения «Беркут». Облетами охвачены территории Кызылординской, Актюбинской, Туркестанской областей и области Улытау площадью свыше 150 тысяч квадратных км, совершено 70 вылетов.