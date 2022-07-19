19 Июля 2022 16:29

Возможна ли релокация сайги - мнение зоолога

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральный директор Института зоологии Роман Ященко заявил о том, что произвести релокацию сайги сложно. По его словам, подобные эксперименты в 90-х годах закончились неудачей, практически все животные погибли из-за стресса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Релокацию сделать сложно, потому что сам вид достаточно нежный, чтобы перемещать. Мы проводили эксперименты в 90-х годах, пытались перевезти 20 особей на территорию соседнего Китая. К сожалению, этот эксперимент окончился неудачей, практически все животные погибли из-за стресса, из-за того, что невозможно было обеспечить те условия, которые необходимы для безопасного перемещения», - сказал зоолог на брифинге в СЦК.

Роман Ященко считает, что в данном случае нужно изучать вопрос, провести эксперименты и только после того, как будут отработаны все методики по перемещению, можно будет говорить о перемещении.

«Много вопросов также по созданию благоприятных условий для перемещаемых животных. В настоящее время, по крайней мере, к нам запросы по перемещению животных не поступали. Как вы знаете, сайгак - это национальное достояние нашей страны, и перемещение тех или иных видов на территории других стран должны рассматриваться на самом высоком уровне», - считает спикер.

Ранее сообщалось, что решение по регулированию популяции сайгаков Минэкологии примет после результатов научных исследований. Глава ведомства Сериккали Брекешев отметил, что после критики Президента вместе с учеными и экологами еще раз обсуждены вопросы регулирования их популяции. Сами же научные исследования могут затянуться на год или два года.