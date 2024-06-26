Возможна ли адекватная пенсия в 55 лет — зампремьера о петиции за снижение пенсионного возраста для женщин в РК
Заместитель Премьер-министра Тамара Дуйсенова высказалась о петиции за снижение пенсионного возраста для женщин до 55 лет, передает корреспондент агентства Kazinform.
— С 61 года, уже установлено, если поступит такая петиция, конечно, в установленном порядке рассмотрим. Но надо учитывать, что мы сегодня большую часть пенсий получаем не от государства, а от наших пенсионных активов, которые мы сформировали. Поэтому нужно понимать, если мы сегодня выйдем в 55 лет, сможем ли мы адекватную пенсию получать, — сказала Тамара Дуйсенова, отвечая на вопросы в кулуарах Мажилиса.
Вместе с тем она пояснила, что в законодательстве уже предусмотрены нормы по раннему выходу на пенсию, то есть в 53 или 55 лет, в зависимости от пенсионных накоплений.
— Если исходить из расчетов, если человек регулярно участвует 35 лет, регулярно отчислял, то пенсия у него составляет не менее 60 процентов от самого пенсионного фонда. Это мир уже доказал. Поэтому нам нужно своевременно отчислять, — подчеркнула Тамара Дуйсенова.