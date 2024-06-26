Заместитель Премьер-министра Тамара Дуйсенова высказалась о петиции за снижение пенсионного возраста для женщин до 55 лет, передает корреспондент агентства Kazinform.

— С 61 года, уже установлено, если поступит такая петиция, конечно, в установленном порядке рассмотрим. Но надо учитывать, что мы сегодня большую часть пенсий получаем не от государства, а от наших пенсионных активов, которые мы сформировали. Поэтому нужно понимать, если мы сегодня выйдем в 55 лет, сможем ли мы адекватную пенсию получать, — сказала Тамара Дуйсенова, отвечая на вопросы в кулуарах Мажилиса.

Вместе с тем она пояснила, что в законодательстве уже предусмотрены нормы по раннему выходу на пенсию, то есть в 53 или 55 лет, в зависимости от пенсионных накоплений.